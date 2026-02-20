Dursun Özbek aday olacak mı?
Galatasaray ile Alfemo arasında forma yan sponsorluğu anlaşması imzalandı. Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, yeniden aday olduğunu açıkladı ve bilet fiyatlarıyla ilgili çalışma yapıldığını duyurdu.
Galatasaray ile Alfemo arasında Futbol A Takımı forma yan sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu törende açıklamalarda bulundu.
"G.SARAY ÖNCÜ OLMUŞTUR"
"Galatasaray her zaman öncü olmuştur. Sahada rekabet ederken, kulüp yönetiminde de sürdürebilir, güçlü bir yapıyı benimser. Attığımız bu imza kulübü sağlam temeller üzerine inşa etmenin bir başka göstergesidir."
BAŞKAN ADAYLIĞI
"Başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladınız. Abdullah Kavukcu listede yine olacak mı?"
"Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız."
BİLET FİYATLARI, JUVENTUS MAÇI
Bilet fiyatlarında indirim olur mu? Juventus maçında neler hissettiniz?
"Bazı anlar vardır, insan hayatında tekrarı mümkün olmaz. Juventus maçı sonucu da insanların hayatlarında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan alanlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu.
Taraftar ile takımın birlikteliğinden çok mutlu oldum. Camia beraber büyük bir iş başardı. Beni en çok mutlu eden birbirine destek vermek oldu. Bu da benim ve yönetim arkadaşlarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir husustur. Sevgi iklimini sürdürmemiz gerek. Aynı ciddiyet ve birliktelik devam edecek, vazgeçmememiz lazım. Galatasaray'ın başarısı buna bağlıdır.
Bilet konusunda arkadaşlarla çalışıyoruz. Yakın zamanda VIP ve kombinelerin satışına başlayacağız. Gelen talepleri ciddiye alıyoruz."