Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine adını yazdırdı

Gabriel Sara bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yaparak tabelanın değişmesinde rol oynadı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ederek damga vurduğu gecenin ardından sarı-kırmızılı ekipten iki isim UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna girdi. Orta sahadaki oyun aklı Gabriel Sara ile savunmadaki performansıyla öne çıkan Davinson Sanchez, haftanın kadrosunda yer aldı.

Gabriel Sara'nın saç stili dikkat çekiyor (Fotoğraf: AA)

GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Juventus maçında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Sambacı yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle katkı sağlarken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta tabelanın değişmesinde rol oynadı.