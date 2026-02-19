Galatasaray'ın iki yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine adını yazdırdı
Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenerek gövde gösterisi yapan Galatasaray rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Sarı kırmızılıların iki yıldızı Gabriel Sara ve Davinson Sanchez, haftanın 11'ine seçildi.
- Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçın ardından Gabriel Sara ve Davinson Sanchez UEFA Şampiyonlar Ligi Haftanın 11'ine seçildi.
- Gabriel Sara orta sahadaki oyun aklıyla dikkat çekerken Davinson Sanchez savunmadaki performansıyla öne çıktı.
- Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara Juventus maçında 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetine katkı sağladı.
- Gabriel Sara bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yaparak tabelanın değişmesinde rol oynadı.
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ederek damga vurduğu gecenin ardından sarı-kırmızılı ekipten iki isim UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna girdi. Orta sahadaki oyun aklı Gabriel Sara ile savunmadaki performansıyla öne çıkan Davinson Sanchez, haftanın kadrosunda yer aldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ "HAFTANIN 11'İ"
Kobel; Ryerson, Sanchez, Burn, Grimaldo; Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara; Doue, Hogh, Gordon
GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Juventus maçında galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Sambacı yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle katkı sağlarken bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta tabelanın değişmesinde rol oynadı.