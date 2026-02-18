Victor Osimhen hayatını anlattı: İki parmak hayatımı kurtardı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, hayatına dair açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, yaşamını değiştiren olayın, oynadığı kulübün doktorunun kendisini işaret etmesi olduğunu söyledi.
Attığı gollerle Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, çocukluk döneminden Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olana kadar geçen süreci değerlendirdi.
İşte Osimhen'in The Players' Tribune'e yaptığı açıklamalar;
"ANNEM BEN KÜÇÜKKEN ÖLDÜ.."
"Kimse adımı bilmemeliydi.
Bunu okuyor olmanız, Tanrı'nın lütfunun kanıtıdır.
Annem ben 2 ya da 3 yaşındayken öldü. Beni kucağında tutmasından başka bir şey hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Ben ve 6 kardeşim Lagos'taki bir gecekondu mahallesinde tek odalı bir dairede yaşıyorduk. Adı Olusosun. Belki duymuşsunuzdur. Afrika'nın en büyük çöplüğünün yanında. İnsanlar oraya günde 10.000 ton çöp atıldığını söylüyor. Kimyasal atıklar. Kırık televizyonlar. Aklınıza gelebilecek her şey.
Orası benim arka bahçemdi."
"BU NASIL BİR HAYAT!"
"Futbol oynamaya başladığımda ve krampona ihtiyacım olduğunda, arkadaşlarımla birlikte çöplüğe gider ve arardık.
"Hey, kırık bir Nike buldum. Sol ayakkabı! 8 numara!"
(Bir saat sonra…….)
"Hey, bir Puma buldum!!!! Sağ ayakkabım!!!! 9 numara!!!!!"
O gün şanslı bir gündü. Hepimizin paylaşabileceği bir çift futbol ayakkabımız vardı.
Mahallemizdeki ailelerin çoğu çöplükten çıkan artıkları yeniden satardı, ama ben küçükken babam şoförlük yapıyordu. Annem öldükten sonra işini kaybetti ve bir polis karakolunun mutfağında bulaşık yıkamaya başladı. Bu para kiramızı ödemeye yetmiyordu. 12 yaşlarındayken bir geceyi hatırlıyorum, ev sahibi artık dayanamadı. Dairemizin elektriğini kesti. Yedimiz birden karanlık bir odada oturuyorduk, televizyon yoktu. Hiçbir şey yoktu. Dışarı çıktım ve bir kaldırım kenarına oturdum -gerçekten de bir kaldırım kenarına- ve ağlamaya başladım.
Gökyüzüne baktım ve Tanrı'ya, "Bir çocuk için bu nasıl bir hayat?" diye sordum."
"YARIN SİZİNLE PORTAKAL SATABİLİR MİYİM?"
"O sıralarda futbol oynamayı tamamen bıraktım. Ailemin geçimini sağlamama yardım etmem gerekiyordu, biliyor musunuz? Kız kardeşlerim portakal satıyorlardı. Pazarda değil, sokakta. Lagos'ta trafik çok yoğun, bu yüzden yol kenarında bekleyip arabaların arasında yiyecek taşıyarak para kazanabiliyorsunuz. Ben çok hızlıydım, bu yüzden şişe su satmakta iyiydim. 12'li bir kutuyu başıma koyar, birinin korna çalmasını beklerdim. Sonra ışık tekrar yeşile dönmeden önce arabaya doğru koşardım.
"Şimdiye kadar gördükleri en hızlı çocuk ben olacağım" diye düşündüm.
Aslında bundan zevk aldım. Neredeyse bir antrenman gibiydi.
Bazı günler eve o kadar yorgun gelirdim ki kız kardeşlerime, "Yarın sizinle birlikte portakal satabilir miyim?" diye sorardım."
"DROGBA VE ZLATAN'A HAYRAN KALIRDIM"
"Ağabeyim Andrew'un işi gerçekten çok zordu. Sabah 3'te kalkıp sokakta spor gazetesi satardı. Bazen eve bir gazete getirirdi ve kapağında Drogba veya Zlatan'ı görürdüm, onlara hayran kalırdım. Sanki başka bir dünyada yaşıyorlarmış gibi gelirdi. Benim için futbol, çalışmadığım zamanlarda yaptığım bir şeydi. Ne yazık ki, hep çalışıyordum."
"HAYATIMDA TUTTUĞUM EN FAZLA PARAYDI"
"Para kazanılacak bir şey varsa, ben oradaydım. Hatta bir televizyon programına bile çıktım. Ailece izlenebilecek bir bilgi yarışmasıydı ve sonunda seyirciler arasından insanları çağırıyorlardı. Allah'a şükür, çağrıldım ve gerçekten de çok iyi bir performans sergiledim. Canlı yayında 10.000 naira kazandım.
Bu, hayatımda ellerimde tuttuğum en fazla paraydı.
Yaklaşık 6 euro falandı.
Ertesi gün okulda arkadaşlarım biraz benimle dalga geçiyordu.
"Dostum, dün gece televizyondaydın! Bir gün sokakta su satıyorsun. Sonra televizyondasın. Şimdi de buradasın? Bu ne böyle?"
Ama umurumda değildi. Ben tam bir girişimciydim. Birkaç yıl boyunca Lagos'ta bir papaz için çalıştım. Hem de çok ünlü biriydi. Televizyona bile çıkıyordu. Kilisede küçük bir dizüstü bilgisayar vardı ve benim işim, insanlardan onun bülteni için e-posta adreslerini almaktı. Her 10 e-posta için yaklaşık 10 sent kazanıyordum.
O kadar iyiydim ki, muhtemelen senin e-postanı bile almışımdır.
"Ha?? Bu da ne?? Victor yine beni yakaladı. Abonelikten çık!!"
Bir süre sonra terfi aldım ve papazın Kutsal Kitap ders kitaplarını sokakta satmaya başladım. Kitaplardan birinin adı Rhapsody of Realities idi. Sınıf arkadaşlarım sokakta yanımdan geçip gülüyorlardı: "Şimdi de İncil mi satıyor??? Bu ne şimdi???"
Sana söylemiştim. Girişimci ruh."
"EVİMİZİN NEREDEYSE ÇATISI BİLE YOKTU"
"Kazandığım her şeyi kardeşlerime veriyordum; yemek alsınlar, kirayı ödesinler diye. Çoğu gece ise gerçekten kilisede uyuyordum. Evimizin neredeyse çatısı bile yoktu. Çökmeye başlamıştı, ev sahibi de, "Tamam, ben hallederim. Merak etmeyin," dedi.
Birkaç adam gönderdi; adamlar çatının yarısını söktü ve bir daha geri dönmediler!
(Biliyorsun, ben herkes için dua ederim. Gerçekten ederim. Ev sahipleri hariç. Dualarımda onları hep nedense unuturum.)"
"PİS İŞTİ"
"Bana yasal bir iş verseydin, yapardım. Ablam eski telefonlarını bana verirdi. Hani şu ekranı çatlak, iğrenç olan var ya? İşte o bana kalırdı. Gece 2'de telefonumu arayıp bir iş teklif etseydin, açardım.
Hatta fosseptik çukuru işinde bile çalıştım. Fosseptiği biliyor musun? Avrupa'da pek yoktur belki. Ama Afrika'da, kendi kazdığın kuru bir kuyu gibi düşün. Birinin merdivenle kuyunun çok derinlerine inmesi gerekir. Bir başka adam da yukarıda kalır. O "güvenlikçi"dir. Deliğe doğru bakıp bağırır: "Aşağıda iyi misin kardeşim?"
Ben güvenlikçi değildim.
Ben diğer adamdım.
Hahahahah.
Pis işti, kardeşim."
"HAYATIM İÇİN KOŞTUM"
"Neredeyse iki yıl boyunca sadece kilise takımıyla futbol oynadım. Sonra 15 yaşımdayken arkadaşlarımla oynarken biri dedi ki, "Super Eagles'ın gelecek hafta Lagos'ta olacağını duydun mu?"
Ben de, "Nerede? Bana adres ver," dedim.
Otobüsle 90 dakika uzaklıktaydı ve benim hiç param yoktu. O yüzden otostop çektim. Lagos'ta danfo denen sarı minibüsler vardır. Toplu taşıma gibi çalışırlar. Şoförleri delidir. Çocuksan ya da durumun kötüyse, seni minibüse atlayıp birinin kucağına oturturlar. İstersen gerçekten 20 kişiyi tek minibüse sığdırabilirsin. Ben de 30 dakika boyunca birinin dizlerinde oturur, bir sonraki durağa kadar giderdim. Sonra bir sonraki durak. Sonra bir sonraki.
Sonunda stadyuma vardım ve orada en az 300 çocuk vardı; hepsi 17 Yaş Altı antrenörlerinin kendilerini görmesini sağlamaya çalışıyordu. O kadar çok çocuk vardı ki top bile kullanamadılar. Herkesi koşturdular ve yavaş olanı eliyorlardı.
Hayatım için koştum.
Günün sonunda bana, "Yarın tekrar gel," dediler.
Ve yine hayatım için koştum.
Bu aylarca böyle devam etti ve sonunda topla oynamaya başladık.
Gerçekten inanılmaz oynuyordum. Başardığımı düşünmüştüm. Üç ayın sonunda yaklaşık 30 kişi kalmıştık ve bize, "Yarın final denemesi için gelin," dediler.
Antrenmanın sonunda hepimizi topladılar. 30 kişiden 27 isim okudular.
Sadece 3 kişi elendi.
O 3 kişiden biri bendim. Hayal bitti. Antrenöre bir açıklama için yalvardım.
Bana, "Sadece teknik bir mesele. Üzgünüm," dedi.
Otobüste birinin kucağında eve dönerken hıçkıra hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum.
Adam, "Ne oldu?" dedi.
Ben de, "Uzun hikâye," dedim.
"Ama neden ağlıyorsun?"
"Ben futbolcuyum. Ya da olmaya çalışıyordum."
"ÇOĞU VAZGEÇERDİ AMA BEN BIRAKMADIM"
"Çoğu çocuk vazgeçerdi. Ama ben futbola o kadar âşıktım ki bırakamadım. Kendi başıma antrenman yapıyordum ve aylar geçti. Sonra bir gün biri dedi ki, "Milli takım iki hafta içinde Lagos'a geri geliyor."
Ben de, "Ne zaman gelirlerse arayın beni," dedim.
O gün geldi, işimden koşarak çıktım, otobüse bindim ve doğrudan stadyuma gittim. Vardığımda...
600 çocuk vardı. Herkes görünmek için yalvarıyordu.
O kadar çok çocuk vardı ki, antrenör Emmanuel Amunike mikrofonu eline aldı ve dedi ki: "Bugün hepinizi göremem. İmkânsız. İki hafta içinde Abuja'da olacağız. Eğer GERÇEKTEN iyi olduğunuzu biliyorsanız, Abuja'ya gelin ve beni görün."
Abuja araba ile 9 saat uzaktaydı. Ve benim arabam yoktu. Tanıdığım bir adam vardı, ona ajans diyebiliriz. Ama mahalle ajansı gibi bir şey. Ona, "Bitti," dedim.
İki hafta sonra beni aradı ve dedi ki, "Bir araba ödünç aldım. Hadi gidelim."
Ben de, "Nerede kalacağız?" dedim.
O, "Merak etme, Abuja'da bir kardeşim var," dedi."
"İKİ PARMAK BENİ KURTARDI"
"Gitmemiz gereken sabah, çok heyecanlandım. Hiç kasabamı terk etmemiştim. Rahattı. Dört saat geçti, ajans beni arıyordu.
Ben de, "Unut gitsin. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada iyiyim," dedim.
O sırada babam olan biteni duydu ve dedi ki, "Gitmen lazım."
Büyük bir konuşma yoktu. Sadece, "Gitmen lazım," dedi.
Ve haklı olduğunu biliyordum. Sırt çantam ve iki takım elbise ile evden çıktım. Üzerimdeki kıyafet ve çantamdaki yeşil forma. Şanslı yeşil. Hayal edebileceğiniz en eski arabayla Abuja'ya gittik ve gece yarısı vardık.
Ertesi sabah güneş doğdu ve bir milyon hayali olan çocuk gördüm.
Belki bir milyon abartıdır, ama çok da değil. Bu stadyumun dışında en az 900 çocuk vardı. İlk gün sahaya bile çıkamadım. İkinci gün, antrenörlerden biri nihayet bana işaret etti.
"Yeşil forma. Hadi gel. 15 dakikan var."
Hayatımı değiştirecek sadece 15 dakika. Etkilemenin tek yolunun koşmak olduğunu biliyordum. Kan ter içinde koştum.
15 dakikada 2 gol attım.
Belki şansım vardı diye düşündüm. Ama sonra antrenörler mikrofonu aldılar ve kalabalığa seslendiler. Bazı isimleri okudular ve benim adımı duymadım. Herkes park yerine yürümeye başladı.
Hayalim ölmüştü. Arabaya binecekken insanlar bağırmaya başladı.
"Hey! Hey! Yeşil formadaki çocuk!"
Ha???
Arkamı döndüm, bazı çocuklar bana el sallıyordu.
Sinema sahnelerindeki gibi göğsüme işaret ettim.
Ben mi???
Arkama baktım.
"Yeşil formadaki çocuk!"
Şanslı yeşil.
Hemen onlara doğru koştum, dediler ki, "Hey, antrenör seni görmek istiyor. Takım doktoru dedi ki iki gol atan sendin. Sen misin o çocuk?"
Ben de, "Benim!!! BEN O ÇOCUĞUM!!!!" dedim.
Stadyuma geri gittim ve doktor bana işaret ederek iki parmağını kaldırdı.
Dedi ki, "İşte o çocuk."
İki parmak beni kurtardı.
Takım doktoru bunu yapmasaydı, bugün futbolcu olmazdım. Muhtemelen bir kuyunun dibinde olurdum."
"EVİN ARKASINDA GİZLİCE YERDİM"
"Yine de denemeler bitmek bilmiyordu. Eğer "başarmışsan" takım ile birlikte bir otelde kalıyordun. Ama ben hâlâ ajansın kardeşinin evinde kalıyordum. Çocuklarını okula götürmelerine yardım ediyor, temizlik yapıyordum. O kadar utangaçtım ki, karısının masaya koyduğu yemeğin benim için olduğunu anlamadım. Antrenmandan eve gelirdim, yemekleri görür ve artık yiyecek sanırdım. Bir parça ekmek kırar, evin arkasına çıkar ve gizlice yerdim.
Bir gün karısı yemek yaparken dedi ki, "Ne oldu? Yemeğimi sevmiyor musun?"
Ben, "Benim için mi???" dedim.
O da, "Ne? Evet, tabii ki! Eminim açlıktan ölüyorsundur!" dedi.
Nihayet gerçekten takıma katıldığımda ve otelde bana bir yatak verdiklerinde, ona dedim ki, "Teşekkür ederim. Beni kurtardın. Hep senin için dua edeceğim. Artık sen benim ailemsin."
"HAYALLERİMDE BİLE GÖREMEYECEĞİM PARAYI KAZANDIM"
"Birkaç yıl sonra VfL Wolfsburg ile sözleşme imzaladım ve hayallerimde bile göremeyeceğim kadar para kazandım. Hatırlıyorum, telefonumdaki banka uygulamasını sürekli yeniliyordum. Yenile. Hâlâ fakir. Yenile. Hâlâ fakir. Yenile... ve sayı değişti. Sayı büyümüştü. Sahte gibi görünüyordu. Çıldırıyordum. Kelimenin tam anlamıyla zıplıyor, deli gibi sevinçten uçuyordum.
İki yıl önce 10 sent için su şişesi satıyordum.
İyi bir günde belki 2 dolar kazanırdım.
Şimdi telefonumda bir milyon gördüm.
Gözlerimi sildim.
Rüya mı görüyorum?
Yenile. Yenile. Yenile.
Hayır, gerçek.
Dizlerimin üstüne çöküp Tanrı'ya şükrettim.
Babamı aradım ve dedim ki, "Ev sahibini artık ödemek zorunda değilsin. Artık seni ev sahibi yapıyorum."
Hatta babam için bir şoför tuttum. Yaşlanıyordu ve kalp problemi vardı. Ama o kadar gururluydu ki bana dedi ki, "Buna ne gerek var? Ben şofördüm! Paranla kendin ilgilen!"
Ben de, "Ama bu kişinin de işe ihtiyacı var," dedim.
O da, "Tamam, tamam. Onu yanıma alırım, sen maaşını öde. Ama ben kendim süreceğim," dedi.
Şoför yan koltukta otururken babam arabayla dolaşırdı, sanki onun yardımcı karakteri gibiydi. Tek istediği eski arkadaşlarıyla karakolda takılmaktı."
"ABLALARIMI ARADIM VE DEDİM Kİ..."
"Hayatım çok hızlı değişti. Ertesi yıl, Şili'de U-17 Dünya Kupası'na gittik ve patladım. 7 maçta 10 gol attım ve Altın Ayakkabı'yı kazandım. Dünya şampiyonu olduk. Kimse bunu beklemiyordu. Ben bile beklemiyordum. Dünya Kupası'ndan döndüğümde bana biraz para verdiler. Nihayet bir milyoner olmuştum, ama ne yazık ki naira olarak. Hahahah. Yani birkaç bin Euro falan. Ablalarımı aradım ve dedim ki, "Hepinizi tek odalı evden iki odalı bir eve taşıyorum. Her şey halledildi. Tek isteğim beni dualarınıza dahil etmeniz."
"BİR DAHA FUTBOL OYNAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"
"Birkaç yıl sonra LOSC Lille'ye transfer olduğumda, sağlığı bozulmaya başladı. Sürekli uzaktaydım. Sonra COVID'in başında hastaneye kaldırıldı. Ben Fransa'da, yalnız başıma kalmıştım. Futbol durdu. Havalimanları kapalıydı. Ajansımı arayıp Nijerya'ya özel bir uçuş ayarlamaya çalıştım. Hatta havacılık otoritesinden iniş izni aldım. Sadece kulüp ve ajanımın izin vermesi gerekiyordu.
Bekledim, bekledim, bekledim.
Durumu kötüleşiyordu.
Paniklemeye başladım. Her saat arıyor, yalvarıyordum.
Ama işte o zaman futbolun karanlık yüzünü anlamaya başladım. İşin ticari yönünü. Beni satmak istiyorlardı. Transferi tartışıyorlardı. Eski ajanım sürekli, "Durum karmaşık. Sadece bekle. Sadece bekle," diyordu.
Deli oluyordum. Uyuyamıyordum. Bir sabah uyandım ve telefonumu aşağı bırakıp duş almaya gittim. Hiç unutmayacağım, duştan çıktım… ve her zaman yatağımın yanında annemin fotoğrafı vardı. Fotoğrafa baktım ve bir his geldi. Ağlamaya başladım. Düşündüm: Bir şey yanlış. Çok yanlış.
Aşağı indim ve ailemden 20 kaçırılmış çağrı vardı. Kardeşimi FaceTime'dan aradım, dedi ki, "O gitti."
Sonra kamerayı çevirdi ve babamı gösterdi.
"Veda etmelisin…"
Hatırlıyorum, telefonu fırlattım ve deli gibi oldum. Evi dağıttım, her şeyi kırdım. Aklımı kaçırmıştım. Gürültü komşularımı buraya getirdi, bana bakmak için. Komşularımı çok seviyorum. Fransa'da yalnızken ailem gibiydiler. Adam beni sakinleştirmeye çalışıyordu, hayat için çok şey var diyordu.
5-6 saat boyunca yanımda kaldı ve muhtemelen aptalca bir şey yapmamı engelledi.
Çok suçlu hissettim, çünkü bütün çocukları ve torunları yanındaydı.
Yanında olmayan tek kişi bendim.
Çok öfkeliydim. Kendimi kaybettim.
Düşündüm: Eğer bu futbolsa, o zaman anlamı ne? Tek istediğim ailemle olmak.
Eski ajanımı aradım ve dedim, "Babamı gömebilir miyim?"
O da, "Git. Ama Cuma geri gel," dedi.
Ben de düşündüm, "Cuma mı? Futbola lanet olsun."
Evime uçtuğumda, belki bir daha futbol oynamayacağımı düşündüm. Her şeyden nefret ediyordum.
İnsanlara sürekli söylerim: "Her şeyi gördüm, dostum. Gerçekten her şeyi gördüm."
Ne demek istediğimi anlamıyorlar."
"KAYBETMEK, ÇOK DERİN"
"Sadece bir çöplüğün yanında büyümekten bahsetmiyorum.
Sadece elektriksiz büyümekten bahsetmiyorum.
Gerçekten kaybetmekten bahsediyorum. Çok derin bir şey bu.
Lille'den ayrıldığımda kaybolmuştum.
Napoli'ye geldiğimde bulundum. Şehrin, taraftarların ve takım arkadaşlarımın hayatımı değiştirdiği için gerçekten minnettarım. Hatırlıyorum, geldiğimde yaptığım ilk toplantıda antrenöre, Luciano Spalletti'ye dedim ki, "İyi değilim. Şu anda çok öfkeliyim. Çok üzgünüm. Aklım yerinde değil."
Ama o bana baba gibi davrandı. Bir şeyi yanlış yaptığımda gelip beni azarlardı. Ama ruhunun derinliklerinde bana inanıyordu, yemin ederim. Dünyanın en iyisi olabileceğimi düşünüyordu.
Bir maçta 2 gol atsam, soyunma odasında gelip yüz yüze gelirdi. Sana bir şey söylemek istediğinde başını çok yaklaştırır ve neredeyse fısıldardı…
"Cazzo!! Bugün 4 gol atabilirdin. Yarın sana videoyu göstereceğim."
"BU HİS İÇİN FUTBOL OYNUYORUM"
"Komik, çünkü ben geldikten sonra eski kadroyu kaybetmiştik. Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Dries Mertens hepsi ayrıldı. Ama 2022–2023 sezonunda Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone Raspa ve Kim Min-jae takıma katılmıştı ve herkes, "Oo! Bu ilginç…" demişti.
Sezona o kadar muhteşem başladık ki, insanlara hep söylerim, antrenman sahasına büyükanneler gelmeye başladı. Napoli'de ne kadar iyi oynarsan, antrenman sahasında o kadar yaşlı insan görürsün. Önce sadece ultralar, yani gençler. Sonra gençler ve babaları. Sonra oğul, baba ve büyükbaba. Ama Napoli'de ligin tepesindeyken birden büyükanneler tekerlekli sandalyelerle gelmeye başlar.
"Senin için dua ediyorum, oğlum."
"Teşekkür ederim."
"Maradona gibi oynamana gerek yok. Çünkü kimse onun gibi oynayamaz. Sadece rozete koşmanı ve terlemeni istiyoruz."
Hatırlıyorum, ligde 8 puan öndeydik ve düşünmeye başladık, "Tamam, aldık işte."
Bu normal bir duygu. Antrenmanda hiç şaka yapmazdık çünkü Luciano Spalletti izin vermez. Ama bir gün kendimizi fazla özgüvenli hissettik, küçük bir oyun oynuyorduk ve bazı oyuncular düşüp abartıyor, bağırıyor, "Serbest vuruş! Hakem! Hey!" diye, sadece herkesi güldürmek için.
Spalletti oyunu durdurdu ve yardımcılarına dedi ki, "Kale direklerini kaldırın!"
Herkes ona bakıyor: "Ne?"
"Kaldırın!!!!"
30 dakika top olmadan koştuk.
Ertesi gün antrenmanda yine soyunma odasında gülüyorduk.
Sahaya çıktık… top yok.
"Koş."
"Ama hocam…"
"Ben dur diyene kadar koş!!!!!"
"Hocam, lütfen…"
"Koş!!!!!"
Hepimiz kaptan Giovanni Di Lorenzo'a gittik, o da dedi ki, "Arkadaşlar, size ne söyleyebilirim ki?"
Yani menajerden özür diledik, neredeyse diz çökmüştük, o da hiçbir şey söylemedi.
"Cazzo!!!!!! Koş!!!!!"
İki gün boyunca top görmedik.
O güzel futbolu tekrar gördüğümüzde, mutluluktan ağlayabilirdik.
Artık kimse şaka yapmadı.
Şikâyet bile edemezdik, çünkü Luciano Spalletti o zamanlar ofisinde uyuyordu. Küçük bir yatağı vardı, asker gibi. Evde karısı vardı ama beş ay boyunca orada uyudu.
Büyük maçlardan önce bize derdi ki, "Siz kazandığınızda neler olacağını anlamıyorsunuz. Ben mi? Hakkımda 2-3 yıl konuşulur. Ama siz oyuncular, yaşlı adamlara dönene kadar konuşulacak."
Herkes bana final gününde attığım golü soruyor, Scudetto'yu garantilemek için. Evet, harika bir goldü. Ama deplasmanda oynuyorduk. Başardıklarımızın ve olanların farkına, şehre dönene kadar varamadık, halkın duygularını görünce anladık. Kelimelerle anlatılamaz. En yakın anlatabileceğim şey…
Scudetto'yu kazanmadan hemen önce, antrenman sahamızın dışında bir kalabalık vardı. Arabamı durdurdum, ellerini sıkmak için. Bir adam vardı, oğlu ile telefonunu kaldırmış, bana bir video göstermek istiyordu. Video, 80'lerde Maradona'nın olduğu zamanlardan. Adam İngilizce bilmiyordu. Gözleri doluydu.
Ben, "Ne diyor?" dedim.
Başka biri geldi, çevirdi.
Dedi ki, "1000 yıl boyunca seni hatırlayacaklar. Hepimiz toz olduğumuzda bile seni hatırlayacaklar."
İşte bu yüzden futbol oynuyorum, bu his için.
Bir şampiyonluk kazanmak bir şeydir. Ama Napoli için 33 yıl sonra ilk Scudetto'yu kazanmak gerçek tarih yazmaktır.
İşte bu yüzden seçtiğim takımları seçiyorum."