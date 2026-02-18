Victor Osimhen hayatını anlattı: İki parmak hayatımı kurtardı

"ABLALARIMI ARADIM VE DEDİM Kİ..." "Hayatım çok hızlı değişti. Ertesi yıl, Şili'de U-17 Dünya Kupası'na gittik ve patladım. 7 maçta 10 gol attım ve Altın Ayakkabı'yı kazandım. Dünya şampiyonu olduk. Kimse bunu beklemiyordu. Ben bile beklemiyordum. Dünya Kupası'ndan döndüğümde bana biraz para verdiler. Nihayet bir milyoner olmuştum, ama ne yazık ki naira olarak. Hahahah. Yani birkaç bin Euro falan. Ablalarımı aradım ve dedim ki, "Hepinizi tek odalı evden iki odalı bir eve taşıyorum. Her şey halledildi. Tek isteğim beni dualarınıza dahil etmeniz."

İnsanlara sürekli söylerim: "Her şeyi gördüm, dostum. Gerçekten her şeyi gördüm."

Evime uçtuğumda, belki bir daha futbol oynamayacağımı düşündüm. Her şeyden nefret ediyordum.

Ben de düşündüm, "Cuma mı? Futbola lanet olsun."

O da, "Git. Ama Cuma geri gel," dedi.

Düşündüm: Eğer bu futbolsa, o zaman anlamı ne? Tek istediğim ailemle olmak.

Çok suçlu hissettim, çünkü bütün çocukları ve torunları yanındaydı.

5-6 saat boyunca yanımda kaldı ve muhtemelen aptalca bir şey yapmamı engelledi.

Hatırlıyorum, telefonu fırlattım ve deli gibi oldum. Evi dağıttım, her şeyi kırdım. Aklımı kaçırmıştım. Gürültü komşularımı buraya getirdi, bana bakmak için. Komşularımı çok seviyorum. Fransa'da yalnızken ailem gibiydiler. Adam beni sakinleştirmeye çalışıyordu, hayat için çok şey var diyordu.

Aşağı indim ve ailemden 20 kaçırılmış çağrı vardı. Kardeşimi FaceTime'dan aradım, dedi ki, "O gitti."

Deli oluyordum. Uyuyamıyordum. Bir sabah uyandım ve telefonumu aşağı bırakıp duş almaya gittim. Hiç unutmayacağım, duştan çıktım… ve her zaman yatağımın yanında annemin fotoğrafı vardı. Fotoğrafa baktım ve bir his geldi. Ağlamaya başladım. Düşündüm: Bir şey yanlış. Çok yanlış.

Ama işte o zaman futbolun karanlık yüzünü anlamaya başladım. İşin ticari yönünü. Beni satmak istiyorlardı. Transferi tartışıyorlardı. Eski ajanım sürekli, "Durum karmaşık. Sadece bekle. Sadece bekle," diyordu.

"BİR DAHA FUTBOL OYNAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM" "Birkaç yıl sonra LOSC Lille'ye transfer olduğumda, sağlığı bozulmaya başladı. Sürekli uzaktaydım. Sonra COVID'in başında hastaneye kaldırıldı. Ben Fransa'da, yalnız başıma kalmıştım. Futbol durdu. Havalimanları kapalıydı. Ajansımı arayıp Nijerya'ya özel bir uçuş ayarlamaya çalıştım. Hatta havacılık otoritesinden iniş izni aldım. Sadece kulüp ve ajanımın izin vermesi gerekiyordu.

Bir maçta 2 gol atsam, soyunma odasında gelip yüz yüze gelirdi. Sana bir şey söylemek istediğinde başını çok yaklaştırır ve neredeyse fısıldardı…

Ama o bana baba gibi davrandı. Bir şeyi yanlış yaptığımda gelip beni azarlardı. Ama ruhunun derinliklerinde bana inanıyordu, yemin ederim. Dünyanın en iyisi olabileceğimi düşünüyordu.

Napoli'ye geldiğimde bulundum. Şehrin, taraftarların ve takım arkadaşlarımın hayatımı değiştirdiği için gerçekten minnettarım. Hatırlıyorum, geldiğimde yaptığım ilk toplantıda antrenöre, Luciano Spalletti'ye dedim ki, "İyi değilim. Şu anda çok öfkeliyim. Çok üzgünüm. Aklım yerinde değil."

Gerçekten kaybetmekten bahsediyorum. Çok derin bir şey bu.

"KAYBETMEK, ÇOK DERİN" "Sadece bir çöplüğün yanında büyümekten bahsetmiyorum.

"BU HİS İÇİN FUTBOL OYNUYORUM"

"Komik, çünkü ben geldikten sonra eski kadroyu kaybetmiştik. Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Dries Mertens hepsi ayrıldı. Ama 2022–2023 sezonunda Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone Raspa ve Kim Min-jae takıma katılmıştı ve herkes, "Oo! Bu ilginç…" demişti.

Sezona o kadar muhteşem başladık ki, insanlara hep söylerim, antrenman sahasına büyükanneler gelmeye başladı. Napoli'de ne kadar iyi oynarsan, antrenman sahasında o kadar yaşlı insan görürsün. Önce sadece ultralar, yani gençler. Sonra gençler ve babaları. Sonra oğul, baba ve büyükbaba. Ama Napoli'de ligin tepesindeyken birden büyükanneler tekerlekli sandalyelerle gelmeye başlar.

"Senin için dua ediyorum, oğlum."

"Teşekkür ederim."

"Maradona gibi oynamana gerek yok. Çünkü kimse onun gibi oynayamaz. Sadece rozete koşmanı ve terlemeni istiyoruz."

Hatırlıyorum, ligde 8 puan öndeydik ve düşünmeye başladık, "Tamam, aldık işte."

Bu normal bir duygu. Antrenmanda hiç şaka yapmazdık çünkü Luciano Spalletti izin vermez. Ama bir gün kendimizi fazla özgüvenli hissettik, küçük bir oyun oynuyorduk ve bazı oyuncular düşüp abartıyor, bağırıyor, "Serbest vuruş! Hakem! Hey!" diye, sadece herkesi güldürmek için.

Spalletti oyunu durdurdu ve yardımcılarına dedi ki, "Kale direklerini kaldırın!"

Herkes ona bakıyor: "Ne?"

"Kaldırın!!!!"

30 dakika top olmadan koştuk.

Ertesi gün antrenmanda yine soyunma odasında gülüyorduk.

Sahaya çıktık… top yok.

"Koş."

"Ama hocam…"

"Ben dur diyene kadar koş!!!!!"

"Hocam, lütfen…"

"Koş!!!!!"

Hepimiz kaptan Giovanni Di Lorenzo'a gittik, o da dedi ki, "Arkadaşlar, size ne söyleyebilirim ki?"

Yani menajerden özür diledik, neredeyse diz çökmüştük, o da hiçbir şey söylemedi.

"Cazzo!!!!!! Koş!!!!!"

İki gün boyunca top görmedik.

O güzel futbolu tekrar gördüğümüzde, mutluluktan ağlayabilirdik.

Artık kimse şaka yapmadı.

Şikâyet bile edemezdik, çünkü Luciano Spalletti o zamanlar ofisinde uyuyordu. Küçük bir yatağı vardı, asker gibi. Evde karısı vardı ama beş ay boyunca orada uyudu.

Büyük maçlardan önce bize derdi ki, "Siz kazandığınızda neler olacağını anlamıyorsunuz. Ben mi? Hakkımda 2-3 yıl konuşulur. Ama siz oyuncular, yaşlı adamlara dönene kadar konuşulacak."

Herkes bana final gününde attığım golü soruyor, Scudetto'yu garantilemek için. Evet, harika bir goldü. Ama deplasmanda oynuyorduk. Başardıklarımızın ve olanların farkına, şehre dönene kadar varamadık, halkın duygularını görünce anladık. Kelimelerle anlatılamaz. En yakın anlatabileceğim şey…

Scudetto'yu kazanmadan hemen önce, antrenman sahamızın dışında bir kalabalık vardı. Arabamı durdurdum, ellerini sıkmak için. Bir adam vardı, oğlu ile telefonunu kaldırmış, bana bir video göstermek istiyordu. Video, 80'lerde Maradona'nın olduğu zamanlardan. Adam İngilizce bilmiyordu. Gözleri doluydu.

Ben, "Ne diyor?" dedim.

Başka biri geldi, çevirdi.

Dedi ki, "1000 yıl boyunca seni hatırlayacaklar. Hepimiz toz olduğumuzda bile seni hatırlayacaklar."

İşte bu yüzden futbol oynuyorum, bu his için.

Bir şampiyonluk kazanmak bir şeydir. Ama Napoli için 33 yıl sonra ilk Scudetto'yu kazanmak gerçek tarih yazmaktır.

İşte bu yüzden seçtiğim takımları seçiyorum."