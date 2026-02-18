Barış Alper Juve'yi sol beksiz bıraktı!
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Juventus’u 5-2 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz performansıyla öne çıkarken, iki Juventuslu sol bek cezalı duruma düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-2 kazandı.
BARIŞ ALPER GECEYE DAMGA VURDU
Sağ kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz, karşılaşma boyunca etkili bir performans sergiledi.
Milli futbolcu ilk yarıda Andrea Cambiaso karşısında üstünlük kurdu. Cambiaso gördüğü sarı kartla rövanş öncesi cezalı duruma düştü.
İKİNCİ YARIDA AYNI SENARYO
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ikinci sarı kart riskine karşı Cambiaso'yu oyundan aldı. Yerine giren Juan Cabal da Barış Alper karşısında zorlandı.
Cabal, gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Karşılaşmayı 5-2 kazanan Galatasaray, rövanş öncesi avantaj elde etti. Juventus'ta Cambiaso ve Cabal, Torino'daki rövanşta forma giyemeyecek.