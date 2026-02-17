Okan Buruk'tan Leroy Sane kararı!
Juventus ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Leroy Sane'yi ilk 11'de tercih etmedi. Sakatlıktan yeni çıkan Alman yıldız, yedek kulübesinde görev bekledi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play- off turu ilk maçında Juventus ile kozlarını paylaştı.
Sarı kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk'un Leroy Sane hakkında vereceği merak konusuydu.
Buruk, sakatlığı geçen Alman yuıldızı riske atmadı ve ilk 11'de forma vermedi.
Sane, Juventus karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.