Okan Buruk'tan Galatasaray'ı Juventus karşısında zafer getiren konuşma!
Galatasaray, ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'ı ağırladı. Tarihi bir geceye imza atan Aslan, rakibini 5-2 yenerek tur için avantaj yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevunun ardından değerlendirmelerde bulunarak ayaklarının yere basması gerektiğini dile getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus ile karşılaşan Galatasaray, 2-1 geriye düştüğü mücadeleden 5-2 galip ayrılarak tarihi bir skor elde etti.
Cimbom, bu turun rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından konuştu.
İşte Buruk'un sözleri
"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"
"Birincisi tabii ki inanılmaz mutluyuz. Ayaklarımızın da yere basması gereken bir gece. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir efor var. Sadece bizim değil, taraftarımızın da. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Oyuncular, benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak için ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor.
İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Turu geçtikten sonra daha mutlu olacağız."
"OYUNCULAR ARASINDA YARIŞ VAR"
"Ligde Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel yerlerden biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugün maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak."