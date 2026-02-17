Noa Lang'dan Galatasaray formasıyla ilk gol!
Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hollandalı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynanan mücadelede 49. dakikada fileleri havalandırdı. Lang’ın golüyle skor 2-2’ye geldi ve RAMS Park’ta tribünler büyük coşku yaşadı.
Giriş Tarihi:
Noa Lang, Juventus karşısında kaydettiği bu golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni yıldızı, Şampiyonlar Ligi gibi yüksek tempolu ve kritik bir maçta tabelayı değiştirmesiyle kendine güvenenmeri mahcup etmedi.