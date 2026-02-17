Galatasaray'ın Juventus maçındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlamaya hazırlanırken, İtalya temsilcileriyle Avrupa kupalarındaki 27. resmi karşılaşmasında zafer kovalıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de resmi maçlarda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, İtalyan ekiplerine karşı bugüne kadar oynadığı 26 resmi maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 32 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, kalesinde 38 gol gördü.

Galatasaray, Juventus ile resmi maçlarda 7. kez kozlarını paylaşacak. İki ekip ilk kez 16 Eylül 1998'de Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında İtalya'da karşılaştı ve mücadele 2-2 tamamlandı. Toplam 6 maçlık geçmişte Galatasaray'ın 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken, 7 gol yedi.

11 Aralık'ta yeniden başlayan karşılaşmayı Galatasaray, Wesley Sneijder'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 7 puana yükselip grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus ise 6 puanla üçüncü sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne geçti.

Galatasaray-Juventus rekabetinin en hafızalara kazınan bölümlerinden biri, 2013-2014 sezonunda yaşandı. 10 Aralık 2013'te Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında oynanan maç, ani kar yağışıyla saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada durduruldu ve bir gün sonrasına ertelendi.

MİLAN MAÇI VE TARİHİ DÖNÜŞÜN EŞİĞİ

Galatasaray'ın İtalyan ekiplerine karşı unutulmaz galibiyetleri arasında 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı alınan 3-2'lik sonuç özel bir yer tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea, Hertha BSC ve Milan'ın bulunduğu grupta son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası bileti için mutlak galibiyet gereken maçta Milan'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, 7 puana ulaşarak grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Bu sonuçla açılan kapı, Galatasaray'ın o organizasyonda şampiyonluğa uzanan yolculuğunun başlangıcı olarak kayda geçti.