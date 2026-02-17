Galatasaray'ın Juventus maçındaki ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turunda Juventus ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek rövanş için avantaj yakalamak amacında. Teknik direktör Okan Buruk, kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Juventus maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u RAMS Park'ta ağırlıyor.
- Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına karşı iç sahada 23 Ocak 1963'ten bu yana 63 yıldır yenilmiyor.
- İki takım daha önce 6 resmi maçta karşılaştı ve Galatasaray'ın 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
- Galatasaray, 2013'te Juventus'u Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti.
- Juventus, Türk takımlarına karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u ağırlıyor.
GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI CANLI TAKİP
Galatasaray - Juventus maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, SAnchez, Sallai, Sara, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lang
JUVENTUS:Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiasso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kenan, Conceiçao, McKennie
İTALYAN EKİPLERİNE KARŞI 27. RESMİ MAÇ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlamaya hazırlanırken, İtalya temsilcileriyle Avrupa kupalarındaki 27. resmi karşılaşmasında zafer kovalıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Juventus'un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de resmi maçlarda karşı karşıya geldi.
DENGELİ KARNESİ VAR
Galatasaray, İtalyan ekiplerine karşı bugüne kadar oynadığı 26 resmi maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 32 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, kalesinde 38 gol gördü.
JUVENTUS İLE 7. RANDEVU
Galatasaray, Juventus ile resmi maçlarda 7. kez kozlarını paylaşacak. İki ekip ilk kez 16 Eylül 1998'de Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında İtalya'da karşılaştı ve mücadele 2-2 tamamlandı. Toplam 6 maçlık geçmişte Galatasaray'ın 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 kez fileleri havalandırırken, 7 gol yedi.
2013'TE İKİ GÜN SÜREN MAÇIN HİKÂYESİ
Galatasaray-Juventus rekabetinin en hafızalara kazınan bölümlerinden biri, 2013-2014 sezonunda yaşandı. 10 Aralık 2013'te Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında oynanan maç, ani kar yağışıyla saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada durduruldu ve bir gün sonrasına ertelendi.
11 Aralık'ta yeniden başlayan karşılaşmayı Galatasaray, Wesley Sneijder'in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla 7 puana yükselip grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus ise 6 puanla üçüncü sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne geçti.
MİLAN MAÇI VE TARİHİ DÖNÜŞÜN EŞİĞİ
Galatasaray'ın İtalyan ekiplerine karşı unutulmaz galibiyetleri arasında 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı alınan 3-2'lik sonuç özel bir yer tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea, Hertha BSC ve Milan'ın bulunduğu grupta son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası bileti için mutlak galibiyet gereken maçta Milan'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, 7 puana ulaşarak grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Kupası'na katılım hakkı elde etti.
Bu sonuçla açılan kapı, Galatasaray'ın o organizasyonda şampiyonluğa uzanan yolculuğunun başlangıcı olarak kayda geçti.
SAHASINDA 63 YILLIK İTALYA SERİSİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalya ekiplerine karşı iç sahada 63 yıldır mağlubiyet yaşamıyor. Sarı-kırmızılılar, son iç saha yenilgisini 23 Ocak 1963'te Milan'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra İtalya temsilcilerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Galatasaray'ın sahasında İtalyan takımlarına karşı oynadığı bu 12 maçta 20 gol attığı, 12 gol yediği görülüyor. Bu detay, Juventus eşleşmesi öncesinde RAMS Park'taki atmosferin istatistiklere yansıyan karşılığını da öne çıkarıyor.
JUVENTUS'UN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ
Juventus, daha önce Türk ekiplerine karşı 10 resmi maç oynadı. Torino temsilcisi, Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de Avrupa kupalarında karşılaştı. Bu 10 maçlık süreçte Juventus'un 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Juventus'un yediği 9 golün tamamının Galatasaray maçlarında gelmiş olması da eşleşmenin gol hikâyesini farklı bir noktaya taşıyan ayrıntılar arasında yer alıyor.
GALATASARAY AVRUPA'DA 337. MAÇINA ÇIKIYOR
Juventus karşılaşması, Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 337. mücadelesi olacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde sarı-kırmızılı ekip, toplam 336 maç oynadı. Bu maçların 119'unu kazanan Galatasaray, 90 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve 127 kez mağlup oldu.
AVRUPA KUPALARINDA CİMBOM
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|130
|32
|32
|66
|131
|221
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|336
|119
|90
|127
|460
|509
ASLAN'IN İTALYANLARA KARŞI OYNADIĞI MAÇLAR
İtalyan takımlarıyla maçlar Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:
|Sezon
|Rakip
|Organizasyon
|Tur
|İlk maç sonucu (GS-Rakip)
|İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
|1962-1963
|Milan
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|Çeyrek Final
|1-3
|0-5
|1992-1993
|Roma
|UEFA Kupası
|3. Tur
|1-3
|3-2
|1997-1998
|Parma
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|0-2
|1-1
|1998-1999
|Juventus
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|2-2
|1-1
|1999-2000
|Milan
|Şampiyonlar Ligi
|1. Tur Grup
|1-2
|3-2
|1999-2000
|Bologna
|UEFA Kupası
|3. Tur
|1-1
|2-1
|2000-2001
|Milan
|Şampiyonlar Ligi
|2. Tur Grup
|2-2
|2-0
|2001-2002
|Lazio
|Şampiyonlar Ligi
|1. Tur Grup
|1-0
|0-1
|2001-2002
|Roma
|Şampiyonlar Ligi
|2. Tur Grup
|1-1
|1-1
|2003-2004
|Juventus
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|1-2
|2-0
|2013-2014
|Juventus
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|2-2
|1-0
|2015-2016
|Lazio
|Avrupa Ligi
|Son 32
|1-1
|1-3
|2021-2022
|Lazio
|Avrupa Ligi
|Grup
|1-0
|0-0