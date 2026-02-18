Galatasaray'ı devler bekliyor! İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına karşı oynadığı bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı oldu. Bu sonuç, hem skorun ağırlığı hem de oluşturduğu tablo nedeniyle Galatasaray adına özel bir sayfa açtı.