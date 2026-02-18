PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ı devler bekliyor! İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Juventus’u İstanbul’da 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi kritik bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu skorla birlikte üst tura yaklaşırken, ikinci maçta alacağı sonuçla Son 16 biletini hedefliyor. Cimbom'un muhtemel rakipleri de belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına karşı oynadığı bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı oldu. Bu sonuç, hem skorun ağırlığı hem de oluşturduğu tablo nedeniyle Galatasaray adına özel bir sayfa açtı.

RÖVANŞ TORİNO'DA

Galatasaray, gelecek hafta Torino'da Juventus'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, rövanşta rakibini elemesi halinde adını Son 16 Turu'na yazdıracak.

SON 16'DA İNGİLİZ DEVİ İHTİMALİ

Aslan'ın Juventus'u elemesi halinde Son 16 Turu'ndaki rakibi Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon lig aşamasında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup etmişti.

