Galatasaray'dan tarihi zaferde iki rekor birden!
Sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın 1 numaralı sahnesinde Juventus karşısında ortaya koyduğu oyun ve skorla unutulmayacak bir galibiyete imza attı. 5-2’lik sonuç, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’nde tek maçta 5 gol atan ilk Türk takımı olmayı da başardı.
Galatasaray'ın Juventus karşısındaki farklı galibiyetinde skor yükünü paylaşan isimler öne çıktı. Sarı-kırmızılıların gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Farkı getiren tabloda Lang'ın iki golle maçın en dikkat çeken isimlerinden biri olması, gecenin hikâyesini belirleyen başlıklardan biri oldu.
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti.
NOA LANG'DAN DUBLE
Juventus karşısında ikinci ve dördüncü golleri atan Noa Lang, Galatasaray kariyerinde kritik bir eşiği de bu karşılaşmada geçti. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta duble yaparak kulüp tarihinde "ilk maçında iki gol atan" oyuncu olarak özel bir sayfa açtı. Böylece farklı galibiyetin sembol isimlerinden biri haline geldi.
TUR KAPISI ARALANDI
Galatasaray, 5-2'lik skorla rövanş öncesi önemli bir avantajı cebine koydu. Play-off etabının ilk ayağında gelen bu sonuç, hem tur ihtimalini güçlendirdi hem de sezonun en çarpıcı Avrupa gecelerinden birini sarı-kırmızılılar adına rekorlarla taçlandırdı.