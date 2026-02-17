Galatasaray'dan tarihi zaferde iki rekor birden!

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki farklı galibiyetinde skor yükünü paylaşan isimler öne çıktı. Sarı-kırmızılıların gollerini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey kaydetti. Farkı getiren tabloda Lang'ın iki golle maçın en dikkat çeken isimlerinden biri olması, gecenin hikâyesini belirleyen başlıklardan biri oldu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti.

NOA LANG'DAN DUBLE Juventus karşısında ikinci ve dördüncü golleri atan Noa Lang, Galatasaray kariyerinde kritik bir eşiği de bu karşılaşmada geçti. Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta duble yaparak kulüp tarihinde "ilk maçında iki gol atan" oyuncu olarak özel bir sayfa açtı. Böylece farklı galibiyetin sembol isimlerinden biri haline geldi.