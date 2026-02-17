Galatasaray Juventus maçında Cambiaso için kırmızı kart bekledi
Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz’ı faulle durdurdu. Ev sahibi ekip, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için bu pozisyonda ikinci sarı kartın çıkmasını bekledi. Ancak hakem Danny Makkelie, devam kararı sonrası Cambiaso’yu ikinci kez kartla cezalandırmadı.
Galatasaray, Rams Park'ta Juventus ile kozlarnı paylaştı. Sarı kırmızılılar, 18. dakikada sarı kart gören Cambiaso'nun ikinci faulü sonrası oyuncunun ihlalini bekledi. Ancak beklenen karar çıkmadı.
Kararın ardından sarı-kırmızılı teknik heyet hakem Makkelie'ye tepki gösterdi. İtirazların büyümesi üzerine Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ile Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, pozisyon sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.