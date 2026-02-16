Barış Alper'den Kenan Yıldız sözleri!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi konuştu.

"KOLAY OLMAYACAK"



"Öncelikle gerçekten kolay bir maç olmayacak. Bu maçın önemi hem takımımız hem de ülkemiz için çok önemli olacak. Çok iyi hazırlandık. Juventus'u çok iyi analiz ettik. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz hazırız. İnşallah güzel bir maç olur."



"Juventus'u analiz ettiğimizde, gerçekten atletik oyuncuları var. Bizim takımımızda atletik oyuncular var. Güzel bir maç olacak. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım biz kazanırız."