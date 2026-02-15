Galatasaray–Juventus maçının hakemi Danny Makkelie

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü RAMS Park'ta Juventus'u konuk edecek. Mücadelede düdük Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'de olacak.

DAHA ÖNCE GALATASARAY MAÇI YÖNETTİ

Makkelie, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynanan ve Monaco'nun Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINDA YER ALDI

Hollandalı hakem, geçmiş yıllarda Trabzonspor–Kopenhag (2022), Beşiktaş–Olympiakos (2017) ve Grasshoppers–Fenerbahçe (2016) maçlarında da görev aldı. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2020 açılışında İtalya ile oynadığı karşılaşmayı ve 2016'daki Türkiye–İsveç hazırlık maçını yönetti.

PSG–Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrası ertesi gün tamamlanan mücadelede de yeni hakem ekibinde yer aldı.