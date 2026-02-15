Galatasaray’da Noa Lang etkisi
Ara transfer döneminde kadroya katılan Noa Lang, Eyüpspor maçındaki performansıyla öne çıktı. Hollandalı futbolcunun yükselen formu, Juventus karşılaşması öncesinde teknik heyetin elini güçlendirdi.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Noa Lang, Eyüpspor maçında Mauro Icardi'nin golünde asisti yaparak takıma katkı sağladı.
- Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Eyüpspor maçını tribünden izleyerek milli takım aday kadrosundaki Lang'ı takip etti.
- 26 yaşındaki futbolcunun Juventus'u yakından tanıması nedeniyle salı günkü maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor.
- Lang'ın performansını sürdürmesi halinde Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu değerlendirmesi öngörülüyor.
- Hollandalı oyuncu, daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş altyapısında bir yıl bulunmuştu.
Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Noa Lang, kısa sürede takıma katkı sağlamaya başladı. Eyüpspor karşısında sol kanatta görev yapan Hollandalı oyuncu, Mauro Icardi'nin golü öncesinde kaleciden dönen şutu atan isim oldu.
MAÇIN ETKİLİ İSİMLERİNDEN
Karşılaşma boyunca hücum organizasyonlarında aktif rol alan Lang, performansıyla dikkat çekti. Icardi ve Osimhen'in ardından öne çıkan isimler arasında yer aldı.
JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ FORMDA
Juventus'u yakından tanıyan 26 yaşındaki futbolcunun, salı günü oynanacak karşılaşmada ilk 11'de yer alması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM TAKİBİNDE
Eyüpspor maçını RAMS Park'ta tribünden izleyen Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman'ın Noa Lang'ı takip ettiği belirtildi. Hollandalı futbolcu, milli takımın aday kadrosunda yer alıyor.
OPSİYON GÜNDEMDE
Performansını sürdürmesi halinde satın alma opsiyonunun değerlendirilmesi bekleniyor. İstanbul'a daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde gelen ve Beşiktaş altyapısında bir yıl bulunan Lang'ın uyum sorunu yaşamadığı aktarıldı.