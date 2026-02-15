Galatasaray’da Noa Lang etkisi

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Noa Lang, Eyüpspor maçında Mauro Icardi'nin golünde asisti yaparak takıma katkı sağladı.

Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Eyüpspor maçını tribünden izleyerek milli takım aday kadrosundaki Lang'ı takip etti.

Hollandalı oyuncu, daha önce üvey babası Nourdin Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş altyapısında bir yıl bulunmuştu.