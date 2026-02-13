Gabriel Sara'dan özel antrenör açıklaması! "Bu adil değil"
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında ikas Eyüpspor’u 5-1 mağlup eden Galatasaray’da karşılaşma sonrası açıklamalar dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken kendisiyle çalışmak için İngiltere’den herhangi bir antrenör getirmediğini ifade etti.
Gabriel Sara, çalışmak amacıyla İngiltere'den bir antrenör getirildiği yönündeki söylemlere açıklık getirerek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Brezilyalı oyuncu, maç sonrası değerlendirmelerinde bu başlıkta net bir ifade kullanarak konuyu kapattı.
"ADİL DEĞİL"
Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.