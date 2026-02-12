Melo'dan şok açıklama

Galatasaray ve Juventus'un eski futbolcusu Felipe Melo, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmesini değerlendirdi. Ayrıca gelecek planlarından ve hocalık yapma istediğinden bahseden Brezilyalı, İtalya gazetesi Tutto Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. "JUVE'DEN PİŞMANIM" Juventus'da geçirdiği dönemde pişmanlıkları olduğunu belirten Brezilyalı, "Birçok şeyden pişmanlık duydum, çok fazla şeyden. Örneğin Juventus'ta... Henüz kazanmaya alışık olmayan, dev bir kulüpteki genç bir çocuktum. Kulübün yapısal olarak daha da gelişmesi gerekiyordu. Hatta maliyetim çok yüksekti ve benden beklentiler çok fazlaydı. Ancak Juventus formasını giydiğim için kadere minnettarım; benim için bir hayat okuluydu." dedi. Dönemin Juventus teknik direktörü Conte'nin kendisini kampa götürmek istemesine rağmen Juventus'tan ayrılmak istediğini belirten Melo, ayrılığı sonrasında kulübün peş peşe şampiyonluklar kazanmasından mutlu olduğunu belirtti. "PSG YERİNE GALATASARAY'I SEÇTİM" Fransa'dan teklif aldığını belirten Felipe Melo, "PSG beni istemesine rağmen Galatasaray'ı bulduğum için şanslıydım. Türkiye'yi seçtiğim için pişmanlık duymuyorum: İstanbul devasa bir şehir ve Türk halkı olağanüstü bir tutkuya sahip." dedi.



"CHIELLINI İLE AZ KALSIN KAVGA EDECEKTİK"



Chiellini'yle Juventus'ta zor zamanlar geçirdiğini belirten Melo, "Kulüpler Dünya Kupası'nda onu gördüğümde niyetim sertçe tartışmak, hatta şiddetli bir kavgaya tutuşmaktı. Juventus'ta çok fazla konuda anlaşamazdık. Ancak onu gördüğümde bana hemen sarıldı ve ne kadar mütevazı olduğunu gösterdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Benden özür diledi, olağanüstü bir tevazu sergiledi; oysa asıl benim bir adım geri atmam gerekirdi."



"GALATASARAY'IN AVRUPA DNA'SI YOK!"



Galatasaray-Juventus eşleşmesinde favorinin İtalyan ekibi olduğunu söyleyen Brezilyalı, "Türkiye'de futbola bayılıyorlar. Roma ve Napoli'deki gibi. İşler iyi gittiğinde fotoğraf çekilmek için peşinden koşuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için Juve, Galatasaray'a göre favori çünkü Galatasaray'ın bir 'Avrupa DNA'sı' yok. Bence genel toplamda Juve daha güçlü. Ama İstanbul bir savaş alanı olacak; Manchester City ve Bayern Münih'in hayatını nasıl zorlaştırdıklarını gördünüz mü?" açıklamasında bulundu.



2013'TEKİ UNUTULMAZ MAÇ



2013'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki maç hakkında konuşan Melo, "O zamanki Juve çok güçlüydü. Onları zaten grubun kazananı olarak görüyorlardı ama grubu üçüncü bitirdiler. Soyunma odasında kenetlendik ama zaten ilk maçta Galatasaray nasıl bir takım olduğunu hissettirmişti. Torino'daki 2-2'lik skor değerimiz hakkında net cevaplar veriyordu ama o Juve bunu anlamadı." dedi.



"O ZAMANKİ KADRO ŞİMDİKİ KADAR GÜÇLÜ DEĞİLDİ"



Karlı zemindeki mücadele hakkında konuşan Felipe Melo, "Evimizdeki maç çok tuhaftı. Kar, berbat zemin, maçın bir bölümünü başka bir günde oynamak zorunda kalmamız... Sadece Juve için değil, bizim için de her şey tuhaftı. Conte'nin takımına karşı kazanmak en üst noktaydı ama o zamanki Galatasaray şimdiki kadar güçlü değildi."