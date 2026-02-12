Galatasaray barajı aştı!

Fatih Terim, UEFA Kupası şampiyonluğu sezonunda 21 maçta 54 puan toplarken, Reinhard Hollmann, Gheorghe Hagi ve Eric Gerets de 51 puana ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 21 haftada 50 puanı geçtiği yedi sezonun altısında şampiyon oldu ve tek istisna 2005 sezonunda üçüncü oldu.

Galatasaray, üç puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana sekizinci kez 21 hafta sonunda 50 puan barajını aştı.

Teknik Direktör Okan Buruk, son dört sezonda 21 hafta sonunda sırasıyla 51, 54, 57 ve 52 puan toplayarak kulüp tarihindeki en yüksek başlangıç performansları arasına girdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 21 hafta sonunda 52 puanla liderliğini sürdürüyor ve bu hafta Eyüpspor ile karşılaşacak.

TERİM İKİNCİ SIRADA Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde takımın başında bulunan Fatih Terim, ligin ilk 21 maçında elde ettiği 54 puanla bu alanda öne çıkan isimlerden biri oldu.

BURUK'TAN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI Teknik direktör Okan Buruk'un son sezonlardaki 21 haftalık performansları incelendiğinde 51, 54, 57 ve 52 puan topladığı görülüyor. Bu tabloyla Buruk, kulüp tarihindeki en yüksek başlangıç performansları arasında yer aldı.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirdiği sezonda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.



50 PUANI GEÇEN DİĞER TEKNİK ADAMLAR

Sarı-kırmızılılarda 21 haftada 50 puanı geçen diğer teknik direktörler ise 1994'te Reinhard Hollmann, 2005'te Gheorghe Hagi ve 2006'da Eric Gerets oldu. Bu üç isim de sezonun ilk bölümünde 51 puana ulaştı.

7 SEZONUN 6'SI ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLANDI

Galatasaray, 21 haftada 50 puanı geçtiği yedi sezonun altısında ligi zirvede bitirdi. Bu istatistikte tek istisna, kulübün 100. yılı olan 2005 sezonu oldu; sarı-kırmızılı ekip o yılı üçüncü sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLUK OLASILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezonun ilk bölümüne ilişkin veriler, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koyan bir tabloya işaret ediyor.