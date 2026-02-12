Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması!

Özbek, Hacıosmanoğlu ile Türk futbolunun geleceği ve Galatasaray hakkında rutin bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, "Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi. Dursun Özbek, Icardi ile ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış hatırlamıyorsam, 3-4 basınla buluşmamda bu soruya yanıt verdim. Zaten cevaplarım basına yansıdı, 5. kez aynı soru ile karşılaşıyorum. Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Takıma katkısı ve aidiyeti tartışılmaz. Sene sonuna kadar anlaşmamız var. Sezon bitince kendisiyle konuşacağız. Şuna da anlam veremiyorum; Icardi özel bir oyuncu... Benzer cevapları vermeme rağmen gündemde tutmak doğru değil! Elbette ki Galatasaray'ın değerli var ve Icardi de bu değerlerin içerisindedir. Galatasaray, bu değerleri ile problemi duruma gelmez istemez ve geçmişte de gelmemiştir. Sezon sonunda birçok şey netleştikten sonra Icardi ile konuşacağız... Kendisi değerlerimizdir, beraber karşılıklı karar vereceğiz." dedi.



HACIOSMANOĞLU İTİRAFI

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu ile aralarında geçen konuşmaya da açıklık getirdi:

"Diyorlar ki Galatasaray Spor Kulübü Başkanı TFF Başkanı'na gidip demiş ki, 'Biz çok sıkıntıdayız, şampiyon olamıyoruz, bu sene mutlaka şampiyon olmamız lazım. Camianın içinde de bu konuda sıkıntı var, bize bu konuda destek vermeniz lazım.' Bak, bak, bak. Bunları söyleyen kişilerin başkanları karıştırdığını düşünüyorum.

İbrahim Hacıosmanoğlu ile Türk futbolunun geleceği, Galatasaray ve TFF hakkında sürekli yapılan toplantılardan bir tanesini gerçekleştirdik. Sanki nükleer barış anlaşması için uluslararası boyutta devletlerin başkanları bir araya gelmiş mantığıyla konuşuluyor."