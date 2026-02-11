Galatasaray'da Noa Lang sevinci!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, henüz ilk haftalarda ortaya koyduğu performansla camiada olumlu bir hava yarattı. Teknik ekipten taraftara kadar geniş bir kesimin beğenisini kazanan Hollandalı kanat oyuncusu, takımın hücum gücüne yeni bir dinamizm getirdi.

KISA SÜREDE GÜVEN VERDİ



Yeni transferin iki maçta sergilediği oyun, teknik heyetin elini güçlendirdi. Hücum varyasyonlarında daha fazla seçenek yaratan Lang'ın performansı, takım içindeki rekabeti de yukarı çekti.

KARİYER PLANINI GALATASARAY'A GÖRE ŞEKİLLENDİRİYOR



26 yaşındaki futbolcunun kariyer planlamasını sarı-kırmızılı kulübe göre yapmaya başladığı öne sürülürken, sezon sonunda bonservisinin alınmasını istediği iddia edildi. Hatta oyuncunun İstanbul'da kalıcı yaşam için ev arayışına girdiği de konuşuluyor.