Yunus Akgün'e Avrupa'dan yoğun ilgi! Juventus maçına gözlemci bekleniyor

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, geçen sezon yakaladığı yüksek form grafiğini yeni sezona da taşıyarak sarı-kırmızılı takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon yalnızca kanatta değil, 10 numara bölgesinde de süre alarak üretkenliğini artırdı. Avrupa'dan ilgi gördüğü belirtilen Yunus için bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi maçlarına gözlemci gönderdiği, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmasına da gözlemci gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Yunus Akgün (AA) YENİ MEVKİ: 10 NUMARA Kanat bölgesinde forma giyen Yunus Akgün, bu sezon 10 numara bölgesinde de görev aldı. Milli futbolcunun yeni rolünde de fark yarattığı belirtilirken, teknik heyetin farklı hücum şablonlarında Yunus'u merkezde değerlendirmesiyle birlikte oyuncunun üretkenliğinin daha görünür hale geldiği kaydedildi. AVRUPA'DAN YAKIN İLGİ Yunus Akgün'e Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ifade edilirken, oyuncunun kariyerinde Leicester City deneyiminin de CV'sinde yer aldığı hatırlatıldı. Avrupa piyasasında takip edilen isimler arasına giren 25 yaşındaki futbolcu için Şampiyonlar Ligi maçlarının önemli bir vitrin oluşturacağı vurgulandı.