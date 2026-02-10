Yunus Akgün'e Avrupa'dan yoğun ilgi! Juventus maçına gözlemci bekleniyor
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, 10 numara pozisyonundaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Atalanta, Roma ve Napoli gibi kulüpler milli futbolcuyu yakından takip ediyor.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, geçen sezon yakaladığı yüksek form grafiğini yeni sezona da taşıyarak sarı-kırmızılı takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon yalnızca kanatta değil, 10 numara bölgesinde de süre alarak üretkenliğini artırdı. Avrupa'dan ilgi gördüğü belirtilen Yunus için bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi maçlarına gözlemci gönderdiği, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmasına da gözlemci gelmesinin beklendiği ifade edildi.
YENİ MEVKİ: 10 NUMARA
Kanat bölgesinde forma giyen Yunus Akgün, bu sezon 10 numara bölgesinde de görev aldı. Milli futbolcunun yeni rolünde de fark yarattığı belirtilirken, teknik heyetin farklı hücum şablonlarında Yunus'u merkezde değerlendirmesiyle birlikte oyuncunun üretkenliğinin daha görünür hale geldiği kaydedildi.
AVRUPA'DAN YAKIN İLGİ
Yunus Akgün'e Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ifade edilirken, oyuncunun kariyerinde Leicester City deneyiminin de CV'sinde yer aldığı hatırlatıldı. Avrupa piyasasında takip edilen isimler arasına giren 25 yaşındaki futbolcu için Şampiyonlar Ligi maçlarının önemli bir vitrin oluşturacağı vurgulandı.
GÖZLEMCİ RAPORLARI: BODO/GLIMT MAÇI DETAYI
Yunus Akgün için daha önce Roma, Napoli, Everton ve Stuttgart'ın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodø/Glimt maçına gözlemci gönderdiği belirtilmişti. Bu maçta yapılan takiplerin, oyuncunun Avrupa kulüplerinin radarındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.
JUVENTUS MAÇINA YENİ TAKİP BEKLENTİSİ
İtalya'dan Atalanta'nın da Yunus Akgün'ü takip ettiği aktarılırken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmasına da gözlemcilerin gelmesinin beklendiği belirtildi. Karşılaşmanın, sezon içindeki takip sürecinde yeni raporların oluşmasına zemin hazırlayabileceği kaydedildi.
DEVLER LİGİ VE DÜNYA KUPASI VİTRİNİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA World Cup vizesi alması durumunda, Yunus Akgün'ün kendisini daha geniş bir vitrine taşıyabileceği ifade edildi. Bu vitrinle birlikte oyuncunun performansının daha fazla görünür olmasının, ilgi düzeyini artırabileceği değerlendirmesi paylaşıldı.
GALATASARAY'IN PLANI: ASTRONOMİK TEKLİF DIŞINDA AYRILIK YOK
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcuyu, astronomik bir teklif gelmediği sürece bırakmak istemediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların planlamasında Yunus'un takım içindeki rolünün korunmasının öncelik olduğu kaydedildi.
28 MAÇTA 14 GOLE KATKI
Yunus Akgün, Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 7 asist yaptı ve toplam 14 gole doğrudan katkı verdi.
SÖZLEŞME 2029'A KADAR
Güncel piyasa değerinin 17 milyon euro olarak gösterildiği belirtilen Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği kaydedildi.
|Detay
|Bilgi
|İsim
|Yunus Akgün
|Doğum tarihi / Yaş
|7 Tem 2000 (25)
|Doğum yeri
|İstanbul, Türkiye
|Boy
|1,73 m
|Uyruk
|Türkiye
|Mevki
|Orta saha – On Numara
|Ayak
|Sol ayak
|Güncel kulüp
|Galatasaray SK
|Sözleşme tarihi
|1 Tem 2018
|Sözleşme sonu
|30 Haz 2029
|Son sözleşme uzatma
|5 Ağu 2025