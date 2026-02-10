Galatasaray'da rekorların efendisi Okan Buruk!

Süper Lig tarihinde 21. hafta itibarıyla 50 puan ve üzerine çıkılan sezonların toplamda 8 kez yaşandığı bilgisi paylaşılırken, bu rekor sezonların 4'ünün Okan Buruk döneminde gelmesi öne çıkan ayrıntı oldu. Böylece 50+ puan barajının aşıldığı sezonların tam yarısının aynı teknik direktör yönetiminde gerçekleştiği tabloya yansıdı.

Okan Buruk (AA)

DÖRT SEZONDA DÖRT KEZ 50+ PUAN

Okan Buruk'un görev yaptığı dört sezonda da Galatasaray'ın 21. haftayı 50 puanın üzerinde kapattığı belirtildi. Buna göre 2025/26 sezonunda 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2024/25 sezonunda 57 puana ulaşarak bu dönemin en yüksek 21. hafta puanını kaydetti. 2023/24 sezonu 54 puanla geçilirken, 2022/23 sezonunda 51 puanla 50+ puan eşiği yine aşıldı. Bu veriler, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 21 haftalık periyotta puan istikrarının sürdüğünü ortaya koydu.