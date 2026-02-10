Galatasaray'da rekorların efendisi Okan Buruk!
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig’de zirve yürüyüşünü sürdürürken, puan istikrarıyla dikkat çeken bir tablo daha ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 21. haftası sonunda 52 puana ulaşarak liderliğini korudu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig tarihinde 21. hafta itibarıyla 50 puan ve üzeri barajının görüldüğü nadir sezonlar arasındaki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.
Süper Lig tarihinde 21. hafta itibarıyla 50 puan ve üzerine çıkılan sezonların toplamda 8 kez yaşandığı bilgisi paylaşılırken, bu rekor sezonların 4'ünün Okan Buruk döneminde gelmesi öne çıkan ayrıntı oldu. Böylece 50+ puan barajının aşıldığı sezonların tam yarısının aynı teknik direktör yönetiminde gerçekleştiği tabloya yansıdı.
DÖRT SEZONDA DÖRT KEZ 50+ PUAN
Okan Buruk'un görev yaptığı dört sezonda da Galatasaray'ın 21. haftayı 50 puanın üzerinde kapattığı belirtildi. Buna göre 2025/26 sezonunda 52 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 2024/25 sezonunda 57 puana ulaşarak bu dönemin en yüksek 21. hafta puanını kaydetti. 2023/24 sezonu 54 puanla geçilirken, 2022/23 sezonunda 51 puanla 50+ puan eşiği yine aşıldı. Bu veriler, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde 21 haftalık periyotta puan istikrarının sürdüğünü ortaya koydu.
EN YÜKSEK 21. HAFTA PUANI 2024/25 SEZONUNDA
Paylaşılan puan tablosunda Okan Buruk'un en yüksek 21. hafta puanına ulaştığı sezonun 2024/25 olduğu kaydedildi. Galatasaray, söz konusu sezonda 21. hafta itibarıyla 57 puan topladı ve bu değer, Okan Buruk dönemindeki 21. hafta puanları içinde zirvede yer aldı.