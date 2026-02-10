Gabriel Sara için 30 milyon euro! Galatasaray kararını verdi
Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, sakatlık sonrası 5 maçta 3 gol atarak formunu yakaladı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euronun altındaki teklifleri reddedecek.
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, son haftalarda sergilediği performansla öne çıktı. Sezon başında performansı üzerinden tartışmaların yaşandığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara güçlü bir dönüş yaparken skor katkısıyla da dikkat çekti. Sambacının bonservisi de 30 milyon euro olarak belirlendi.
Sara, sakatlığının ardından Atletico Madrid karşılaşmasıyla sahalara döndü. Bu maçla birlikte yeniden düzenli süre almaya başlayan oyuncu, dönüş sonrasında hem oyunun temposuna hızlı adapte oldu hem de skora doğrudan etki eden aksiyonlarıyla öne çıktı. Galatasaray cephesinde, futbolcunun sakatlık sürecinden sonra yakaladığı ivmenin takım içindeki rolünü güçlendirdiği değerlendiriliyor.
SON 5 MAÇTA 3 GOL: SKOR KATKISI ARTTI
Sakatlık dönüşü sonrası forma giydiği 5 karşılaşmada 3 kez ağları havalandıran Gabriel Sara, özellikle son haftalarda artan skor katkısıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu periyotta yakaladığı üretkenlik, sezon geneline yayılan performans çizgisini de yukarı taşıdı.
GALATASARAY'DAN TEKLİF PLANI: 30 MİLYON EURO BARAJI
Gabriel Sara için Avrupa'dan ilgi olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin olası tekliflere dönük bir planlama yaptığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euro seviyesinin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği kaydedildi. Benzer kalitede bir orta saha oyuncusunun bonservis bedelinin de bu seviyelerde olacağı yaklaşımı nedeniyle, 30 milyon euro altı tekliflerde masaya oturulmaması yönünde bir tutum oluştuğu aktarıldı.
SEZON RAKAMLARI VE SÖZLEŞME DETAYI
Gabriel Sara, Galatasaray forması altında bu sezon toplam 31 maçta süre aldı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 5 gol atarken 2 asist üretti. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen orta saha oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği bilgisi paylaşıldı.