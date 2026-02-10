Gabriel Sara için 30 milyon euro! Galatasaray kararını verdi

Gabriel Sara (AA)

GALATASARAY'DAN TEKLİF PLANI: 30 MİLYON EURO BARAJI

Gabriel Sara için Avrupa'dan ilgi olduğu belirtilirken, Galatasaray yönetiminin olası tekliflere dönük bir planlama yaptığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euro seviyesinin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği kaydedildi. Benzer kalitede bir orta saha oyuncusunun bonservis bedelinin de bu seviyelerde olacağı yaklaşımı nedeniyle, 30 milyon euro altı tekliflerde masaya oturulmaması yönünde bir tutum oluştuğu aktarıldı.