Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig 'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayan Rize temsilcisi, haftaya 12. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamıyor. Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir. Yeni transferlerden Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray kazanarak yoluna devam etmek istiyor (İHA)

GALATASARAY 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 12. haftada Kocaelispor deplasmanında 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sürecin ardından oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.