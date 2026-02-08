Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar zorlu randevudan kayıpsız ayrılmak ve gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesinde avantajı eline alarak moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Rizespor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Rizespor ile Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
RİZESPOR:
GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lang
ATMACALAR 12. BASAMAKTA
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayan Rize temsilcisi, haftaya 12. sırada girdi.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-kırmızılı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamıyor. Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI SINIRDA
Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında kart görmesi halinde 22. haftada oynanacak İkas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
NHAGA İÇİN İLK MAÇ İHTİMALİ
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir. Yeni transferlerden Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
GALATASARAY 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 12. haftada Kocaelispor deplasmanında 1-0 kaybeden Galatasaray, bu sürecin ardından oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, ligde oynadığı son 13 maçın 10'unda kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada istikrar yakalamakta zorlandı.
Bu dönemde yalnızca Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemeyen Galatasaray, söz konusu 13 karşılaşmada toplam 12 golü kalesinde gördü.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 47 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıları bu alanda 45 golle Fenerbahçe, 38 golle Trabzonspor takip ediyor. Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golle, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olma özelliğini de taşıyor.
GABRIEL SARA FORMDA
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sara, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta 4 gol kaydetti. Bu gollerin ikisini Fatih Karagümrük'e atan Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında da skora katkı verdi.
OKAN BURUK RİZE'YE HİÇ TAKILMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçlarda hiç puan kaybetmedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Rize temsilcisiyle oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 17 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.