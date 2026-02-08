Barış Alper Yılmaz gole neden sevinmediğini açıkladı

Karşılaşmanın ardından konuşan Barış Alper Yılmaz, elde edilen galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rize deplasmanının her zaman zorlu geçtiğini vurgulayan milli futbolcu, takım olarak önemli bir üç puan aldıklarını belirtti. Barış Alper Yılmaz, yeni transferlerin de sahada önemli katkı verdiğini ifade ederken, takım performansından duyduğu mutluluğu paylaştı. Sarı-kırmızılı futbolcu, taraftarların maç boyunca gösterdiği desteğin de kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Barış Alper Yılmaz (AA)

GOL SEVİNCİYLE İLGİLİ DUYGUSAL AÇIKLAMA

Attığı golün ardından sevinmemesiyle ilgili soruya da yanıt veren Barış Alper Yılmaz, saha içinde çok özel duygular yaşadığını dile getirdi. Doğup büyüdüğü topraklarda futbol oynamanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten tecrübeli oyuncu, gol sonrasında tribünlerden gelen alkışların kendisini duygulandırdığını ifade etti. Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor taraftarlarına teşekkür ederek gösterilen ilgi ve saygının kendisi için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.