Okan Buruk'tan yeni transfer kararı! Galatasaray'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray’da kamp kadrosu netleşti. Sarı kırmızılı ekibin Rize kafilesi, kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu. Yeni transferler kadroda yer aldı.
Galatasaray'da karşılaşma öncesi önemli eksikler dikkat çekti. Leroy Sané, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Mario Lemina ise sarı kart cezası sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
YENİ TRANSFERLER RİZE KAFİLESİNDE
Sarı kırmızılı ekipte ara transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların tamamının kamp kadrosunda yer alması dikkat çekti. Teknik heyetin, yeni isimleri deplasman maçında değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Bu durum, Galatasaray'ın kadro derinliğini Rize deplasmanında sahaya yansıtmayı hedeflediği şeklinde yorumlandı.
GALATASARAY'IN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAMP KADROSU
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.