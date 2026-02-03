Galatasaray'dan savunmaya Ramy Bensebaini hamlesi

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala atağa kalkan Galatasaray , savunmasını güçlendirmek için mesai harcıyor.

Ramy Bensebaini (EPA)

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Haberde, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için kısa süre içinde resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray cephesinin, savunma hattında yaşanabilecek olası eksiklikleri gidermek adına bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ifade ediliyor.

Bensebaini transferinde önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.