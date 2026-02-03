Galatasaray'dan savunmaya Ramy Bensebaini hamlesi
Trendyol Süper Lig’de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, transferde rotayı Almanya’ya çevirdi. Gündemde ise Ramy Bensebaini var.
Giriş Tarihi:
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala atağa kalkan Galatasaray, savunmasını güçlendirmek için mesai harcıyor.
İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldı.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Haberde, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Cezayirli savunma oyuncusu için kısa süre içinde resmi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Galatasaray cephesinin, savunma hattında yaşanabilecek olası eksiklikleri gidermek adına bu transferi önemli bir hamle olarak gördüğü ifade ediliyor.
Bensebaini transferinde önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların hız kazanması bekleniyor.