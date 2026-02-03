Galatasaray Can Armando Güner'de mutlu sona yaklaştı
Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan da kadro planlamasında geleceğe yönelik adımlar atan Galatasaray, transferde rotayı yeniden Almanya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, scout ekibinin raporları doğrultusunda uzun süredir takibinde olduğu Borussia Mönchengladbach altyapısının parlayan yıldızı Can Armando Güner’in transferinde mutlu sona yaklaştı. Avrupa’daki gurbetçi pazarını yakından takip eden Aslan, 18 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katarak geleceğe yönelik bir imza atmaya hazırlanıyor.
Transfer sürecinde Alman kulübü Borussia Mönchengladbach ile sıkı bir pazarlık masasına oturan Galatasaray yönetimi, mali disiplinden taviz vermeden operasyonu yönetti. HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, bu transferi 300 bin Euro garanti bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında bitirmeye çok yaklaştı. Masadaki en büyük pürüz olan "sonraki satıştan pay" maddesi ise anlaşmada yer almayacak. Alman temsilcisinin bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesine rağmen, Galatasaray cephesinin bu isteği kesin bir dille reddettiği ve "sonraki satıştan pay olmadan" el sıkışıldığı bildirildi.
PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A İNİYOR
Transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına varılan ve kulübüyle olan pürüzleri giderilen Can Armando Güner'in İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. Genç yeteneğin, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Oyuncunun şehre ayak basmasının hemen ardından Kemerburgaz Tesisleri'ni gezmesi ve kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atması planlanıyor.
HÜCUM HATTININ JOKERİ: HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Armando Güner, çok yönlü oyun yapısıyla teknik heyetin elini güçlendirecek bir profil çiziyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan genç futbolcu, ihtiyaç duyulması halinde sol kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla altyapı liglerinde 14 resmi müsabakaya çıkan Can Armando, bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırırken 3 de gol pası vererek toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı.