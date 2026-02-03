Galatasaray Can Armando Güner'de mutlu sona yaklaştı

Transfer sürecinde Alman kulübü Borussia Mönchengladbach ile sıkı bir pazarlık masasına oturan Galatasaray yönetimi, mali disiplinden taviz vermeden operasyonu yönetti. HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, bu transferi 300 bin Euro garanti bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı bonusu karşılığında bitirmeye çok yaklaştı. Masadaki en büyük pürüz olan "sonraki satıştan pay" maddesi ise anlaşmada yer almayacak. Alman temsilcisinin bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesine rağmen, Galatasaray cephesinin bu isteği kesin bir dille reddettiği ve "sonraki satıştan pay olmadan" el sıkışıldığı bildirildi.

Can Armando Güner daha önce de Galatasaray için İstanbul'a gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti (Borussia Mönchengladbach) PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A İNİYOR Transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına varılan ve kulübüyle olan pürüzleri giderilen Can Armando Güner'in İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. Genç yeteneğin, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Oyuncunun şehre ayak basmasının hemen ardından Kemerburgaz Tesisleri'ni gezmesi ve kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atması planlanıyor.