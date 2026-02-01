Sallai Liverpool'un listesinde!

Galatasaray forması giyen Roland Sallai için önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.



Liverpool, Sunderland forması giyen sağ bek Lutsharel Geertruida ile ilgileniyor. İngiliz ekibinde Galatasaray forması giyen Sallai de alternatif listede yer alıyor.



Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Sunderland'in anlaşmayı engellemesi durumunda bir diğer alternatif olarak öne çıkıyor.





30 MİLYON EURO



Sallai için daha önce de İngiltere Premier Lig'den Everton ve Brentford gündeme gelmişti. Galatasaray, o dönem iki ekibe 30 milyon euro'luk transfer yanıtı vermişti.



Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki Roland Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sallai'nin, Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.