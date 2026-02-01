Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber! Rizespor maçında yok
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk ettiği maçta önemli bir kayıp yaşadı. Sarı krımızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.
Giriş Tarihi:
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Mücadelede Mario Lemina, 33. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Gabonlu orta saha oyuncusu cezalı duruma düştü.
RİZESPOR MAÇINDA YOK
Galatasaray, ligin 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı kart cezası nedeniyle Mario Lemina, bu mücadelede forma giyemeyecek.