Galatasaray Kayserispor'u ağırlıyor! Buruk'tan Noa Lang tercihi

Genç stoper Arda Ünyay'ın da sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da tarafında da Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.

İdeal kadrosuyla sahada olacak Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak ve forma giyemeyecek.

YASER ASPRILLA FORMAYA HAZIR Sarı-kırmızılılarda ara transferde kadroya katılan Yaser Asprilla bugünkü maçla beraber Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Asprilla'ya şans vereceği belirtildi.

GÖZLER NOA LANG'A ÇEVRİLDİ Ara transfer döneminin flaş imzalarından Noa Lang'ın bugünkü Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Hollandalı futbolcu takımla antrenmanlara çıkıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ilk 11'de mi yoksa yedekte mi başlayacağına teknik heyet karar verecek.