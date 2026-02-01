Galatasaray Kayserispor'u ağırlıyor! Buruk'tan Noa Lang tercihi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda hata yapmak istemeyen Cimbom bu kritik mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirledi. Yeni transferler maça kulübede başlayacak. İşte detaylar...
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Bir tarafta zirve yarışı, diğer tarafta kümede kalma mücadelesi öne çıkıyor. Ligde 19 hafta sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 46 puan toplayan Cimbom, liderlik koltuğunda oturuyor. Kayserispor ise geride kalan 19 lig maçında 2 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgiyle 15 puanda kaldı ve 17. sırada yer buldu.
Aslan'da sarı kart cezalısı olan Barış Alper Yılmaz, bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
Genç stoper Arda Ünyay'ın da sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da tarafında da Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.
İdeal kadrosuyla sahada olacak Cimbom'da 3 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak ve forma giyemeyecek.
YASER ASPRILLA FORMAYA HAZIR
Sarı-kırmızılılarda ara transferde kadroya katılan Yaser Asprilla bugünkü maçla beraber Galatasaray formasını ilk kez giyecek. Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un Asprilla'ya şans vereceği belirtildi.
GÖZLER NOA LANG'A ÇEVRİLDİ
Ara transfer döneminin flaş imzalarından Noa Lang'ın bugünkü Kayserispor maçının kadrosunda olması bekleniyor. Hollandalı futbolcu takımla antrenmanlara çıkıyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ilk 11'de mi yoksa yedekte mi başlayacağına teknik heyet karar verecek.
60. MÜCADELE
Galatasarayile Kayserispor, bu akşam Süper Lig'de 60. kez karşılaşacak. İki sarı kırmızılı takımın geride kalan 59 müsabakasında Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet alırken 17 maç berabere sonuçlandı. Galatasaray, son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde Kayseri ekibine deplasmanda 2-1 kaybetti. Aslan, daha sonra rakibine karşı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Jakobs, Yunus, Osimhen
Kayserispor:Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Opoku, Mendes, Cardoso, Onugkha