Galatasaray Icardi ile anlaşamadı!

Galatasaray 'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yapılan görüşmelerde imzalar atılmadı. İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından net bir sonuç çıkmadı. Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi.





Geçen pazar günü Pino, Dursun Özbek ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini bildirmişti.



Menajer Pino ise, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti.



Icardi için şubat ayında tekrar taraflar bir araya gelecek.



Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Mauro Icardi, 10 kez ağları havalandırdı.