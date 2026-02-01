PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 90-61’lik skorla galip ayrıldı.

Cimbom'dan potada üst üste 4. galibiyet! Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor: 90-61 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, form grafiğini yükseltmeye devam etti.

PETKİMSPOR'DA MAĞLUBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Aliağa Petkimspor ise bu karşılaşmayla birlikte ligde üst üste 6. yenilgisini aldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bir sonraki haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor ise sahasında Türk Telekom'u ağırlayacak.

