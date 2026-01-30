Juventus Galatasaray'ı iyi tanır!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşirken, sarı-kırmızılı camianın aklına ister istemez 2013-2014 sezonunda yaşanan unutulmaz gece geldi.



2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde adeta ölüm grubuna düşen Galatasaray; Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile aynı grupta yer almıştı. Son haftaya girilirken Real Madrid liderliği garantilemiş, ikinci bilet için Galatasaray ile Juventus karşı karşıya kalmıştı. Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu





10 Aralık 2013'te İstanbul'da oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle 31. dakikada ertelenmiş, mücadele ertesi gün kaldığı yerden devam etmişti. Ağır zemine ve zorlu hava şartlarına rağmen Türk Telekom Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarı, takımını tarihi bir zafere taşımıştı. Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray'ın mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu maçta, Antonio Conte'li Juventus'a ise 1 puan tur için yetiyordu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Didier Drogba'nın kafayla indirdiği topu Wesley Sneijder'in ağlara göndermesiyle stat adeta yıkılmış, Galatasaray tarihinin en unutulmaz gollerinden biri atılmıştı. Portekizli hakem Pedro Proença'nın son düdüğüyle Juventus Avrupa'ya veda ederken, Galatasaray gruptan çıkan taraf olmuştu.



O karşılaşma, 10 Aralık'ta başlayıp 11 Aralık'ta sona eren ve karlar altında kazanılan efsane bir zafer olarak hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmişti.