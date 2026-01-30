Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, grup etabını ilk 24 içerisinde bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Sarı kırmızılıların bu turdaki rakibi de belli oldu. Aslan, İtalyan devi Juventus ile eşleşti. İşte tüm eşleşmeler ve detaylar...
İLK MAÇ RAMS PARK'TA
Galatasaray ilk maçını 17 ya da 18 Şubat'ta, rövanş maçını ise 24 ya da 25 Şubat'ta oynayacak.
Son 16 turu:10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller:28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Galatasaray - Juventus
Dortmund-Atalanta
Olympiacos-Leverkusen
Real Madrid-Benfica
Atletico Madrid-Club Brugge
Newcastle-Karabağ
PSG-Monaco
Inter-Bodo/Glimt