Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi!
Marsilya forması giyen Angel Gomes, Galatasaray'ın transfer opsiyonları arasında yer alıyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin bitiminin yaklaşmasıyla çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'ın gündemindeki yeni bir futbolcu da ortaya çıktı.
On numarada oynayan Angel Gomes, orta sahanın merkezinde de forma giyebiliyor.
Marsilya forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Gomes'in, Marsilya ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.