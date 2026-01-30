PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi!

Marsilya forması giyen Angel Gomes, Galatasaray'ın transfer opsiyonları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin bitiminin yaklaşmasıyla çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın gündemindeki yeni bir futbolcu da ortaya çıktı.

Marsilya forması giyen Angel Gomes, Galatasaray'ın transfer opsiyonları arasında yer alıyor.

Galatasaray'dan Angel Gomes hamlesi!-2

On numarada oynayan Angel Gomes, orta sahanın merkezinde de forma giyebiliyor.

Marsilya forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Gomes'in, Marsilya ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler