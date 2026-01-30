PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da veda haftası

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'e veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, istenen teklifleri gelmemesinin ardından 22 yaşındaki futbolcu ile bu hafta yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir'e tüm alacaklarını verecek ve yollarını ayıracak.

Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

