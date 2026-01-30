Galatasaray'da veda haftası

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Demir'e veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, istenen teklifleri gelmemesinin ardından 22 yaşındaki futbolcu ile bu hafta yollarını ayırmayı planlıyor.





Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.