Singo'dan eleştirilere flaş yanıt!
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Wilfred Singo, eleştirilere yanıt verdi. Fildişili oyuncu "Cevabımı sahada vereceğim" sözleriyle geri dönüş sinyali verdi.
Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi.
Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Fildişili oyuncu, hedef tahtasına kondu.
Yıldız oyuncunun bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi.
"GEREKEN CEVABI SAHADA VERECEĞİM"
Sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim" dediği belirtildi.