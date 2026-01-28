Galatasaray'a şok! Yıldız futbolcu cezalı duruma düştü
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelirken önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadelenin 19. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Deneyimli futbolcu bu kartla birlikte Devler Ligi'ndeki bir sonraki turun ilk mücadelesinde Galatasaray forması giyemeyecek.