Galatasaray'a şok! Yıldız futbolcu cezalı duruma düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelirken önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadelenin 19. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında sarı kart gördü.

Deneyimli futbolcu bu kartla birlikte Devler Ligi'ndeki bir sonraki turun ilk mücadelesinde Galatasaray forması giyemeyecek.

