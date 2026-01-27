Galatasaray'da Yunus Akgün ve Singo kararı!

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Wilfred Singo, Manchester City kafilesinde yer alıyor.



Yunus Akgün, Manchester City maçı öncesi bugün (Salı) yapılan son antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı. Kulüp doktoru ve teknik heyetin kararının ardından milli futbolcu, Manchester City kafilesine dahil edildi.



Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalan Wilfred Singo da geri döndü. Takımla antrenman yapan Singo, Manchester City maçının kadrosunda yer alıyor.



Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu şu şekilde:

