Galatasaray'dan transferde geri adım!

Devre arasında kadro rotasyonunu derinleştirmek ve kaliteli hale getirmek isteyen Galatasaray, Arda Okan Kurtulan için Göztepe ile görüştü.



Süper Lig'in parlayan yıldızlarından olan genç sağ kanat için Okan Buruk'un talebi üzerine Göztepe ile masaya oturan Galatasaraylı yetkililer, 15 milyon Euro bonservis talebi ve gelecek satıştan pay talebiyle karşı karşıya kaldı.



Galatasaray, çok yüksek bulduğu bu talepler sonrası bekleme kararı aldı.