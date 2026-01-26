Galatasaray'da havayı Osimhen dağıttı!
Galatasaray'daki olumsuz hava, Victor Osimhen'in dönmesiyle birlikte olumluya döndü. Afrika Kupası'ndan döner dönmez Kemerburgaz'daki olumsuz havayı pozitife çeviren Osimhen, gol hasretine Karagümrük deplasmanında son verdi.
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran ve ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'ı ayağa kaldıran isim Victor Osimhen oldu.
Atletico Madrid'den bir puanı kopardıktan sonra Karagümrük karşısında sürprize izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızın dönüşüyle toparlandı.