Galatasaray'da havayı Osimhen dağıttı!

Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran ve ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'ı ayağa kaldıran isim Victor Osimhen oldu.



Afrika Kupası'ndan döner dönmez Kemerburgaz'daki olumsuz havayı pozitife çeviren Osimhen, gol hasretine Karagümrük deplasmanında son verdi.