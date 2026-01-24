PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Karagümrük deplasmanında! Okan Buruk'tan sol bek kararı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

GALATASARAY'DA SINGO VE ARDA FORMA GİYMEYECEK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, karşılaşmada riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.

Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak.

Devler Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük : Grbic, Esgaio, Muhammed, Anıl, Balkovec, Berkay, Doh, Serginho, Larsson, Ahmet, Çukur

Galatasaray :Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

