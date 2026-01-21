Victor Osimhen transfer fitilini ateşledi! "İkna etmeye çalılşıyorum"
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, maç sonu açıklamasıyla gündeme oturdu. Golcü futbolcu, milli takımdan arkadaşları olan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'yı getirmek için ikna etmeye çalıştığını söyledi.
39 gün sonra Galatasaray formasıyla ilk kez mücadele eden Victor Osimhen, takımının Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçta ağları sarsmayı başaramadı. Mücadelesiyle ön plana çıkan yıldız golcü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak taraftarları heyecanlandırdı.
"MAÇI BİTİRME ŞANSIMIZ VARDI"
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan."dedi.
ATLETICO'YA OYNADIĞIMIZ GİBİ OYNAMALIYIZ
Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız."sözlerini sarf etti.
Osimhen, "Bana gösterdiğiniz güvenden dolayı teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. Ben varken de beraberlikler aldık. Ben yokken de böyle bir algı olması hoşuma gitmiyor. Takım arkadaşlarıma saygısızlık olarak görüyorum."diye konuştu.
"BİZİMLE OYNAMALARINI ÇOK İSTERİM"
Sarı kırmızılıların gündeminde olan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için milli takımdan arkadaşları Victor Osimhen'den açıklamada geldi.
Atletico Madrid maçının ardından konuşan Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.
Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim."ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Osimhen'in transferi için uğraştığını açıkladığı Raphael Onyedika'nın paylaşımı ise sosyal medyada günün zirvesine oturdu. Nijeryalı orta sahanın TC kodlu bir uçağa binerken görüntülerini paylaşması herkesi heyecanlandırdı.
Belçika basını ise oyuncunun idmana katılacağını ve Aston Villa'nın da devrede olduğunu yazdı.