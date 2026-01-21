Raphael Onyedika'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika, gündeme oturdu. Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Nijeryalı orta saha oyuncusunun yaptığı Türk bayraklı paylaşım herkesi meraklandırdı.
24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından uçağa binerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Görüntülerde yer alan uçağın kodu TC-AHL ve üzerinde Türk bayrağı bulunuyor.
Bu uçak, Galatasaraylılara yabancı değil. Aynı kodlu uçakla daha önce Wilfried Singo'nun da gelmesi planlanmış ancak uçuş planı revize edilerek Abdullah Kavukcu'ya ait özel ulaşım arcı kullanılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Club Brugge formasıyla bu sezon 24 resmi maçta görev alan Raphael Onyedika, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.