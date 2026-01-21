Raphael Onyedika'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından uçağa binerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Görüntülerde yer alan uçağın kodu TC-AHL ve üzerinde Türk bayrağı bulunuyor.

Bu uçak, Galatasaraylılara yabancı değil. Aynı kodlu uçakla daha önce Wilfried Singo'nun da gelmesi planlanmış ancak uçuş planı revize edilerek Abdullah Kavukcu'ya ait özel ulaşım arcı kullanılmıştı.