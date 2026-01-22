Okan Buruk'tan 1 puan sözleri! "Stratejik olarak önemli ve mutluyuz"
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevunun ardından açıklamalarda bulunarak hem şanslarını hem de transfer sürecini değerlendirdi.
Buruk, zorlu randevunun ardından yaptığı açıklamada aldıkları 1 puanı ve gruptaki şanslarını değerlendirerek; "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum. Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de bizim için stratejik anlamda çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Başarılı teknik adam, transfer çalışmaları hakkında"Önümüzü görmek önemli ama bunu beklemedik bu süreçte. Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncu izliyoruz, takip ediyoruz. Çok klişe olacak ama 'Gidip oyuncu bulamıyor musunuz?' denebiliyor ama Ocak ayında buraya getirmek zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama birinci hedefleri Premier Lig oluyor. Genel olarak yaşı küçük ve iyi oyuncular, elit oyuncular, Türkiye'yi kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir etken, bu bize çok fazla yardımcı olacak. Buna göre transferimizi yapacağız."sözlerini sarf etti.