Okan Buruk'tan 1 puan sözleri! "Stratejik olarak önemli ve mutluyuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid maçının ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Buruk, zorlu randevunun ardından yaptığı açıklamada aldıkları 1 puanı ve gruptaki şanslarını değerlendirerek; "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum. Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de bizim için stratejik anlamda çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.