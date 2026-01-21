Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı ilk 11'i belli oldu

Okan Buruk (Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY'IN DURUMU

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna 36 takımlı lig etabından katılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, ardından sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederken, Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bu serinin ardından RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'a 1-0, son olarak ise deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada yer aldı.