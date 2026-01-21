Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek hem iddiasını güçlendirmek hem de gelecek çarşamba günü oynayacağı Manchester City'e mesaj göndermek amacında. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Atletico Madrid maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
İLK 11'LER
GALATASARAY:Uğurcan, Sallai, Sanchez, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina
ATLETICO MADRID:Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sorloth, Alvarez
DÜDÜK KOVACS'TA
Saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor.
GALATASARAY'IN DURUMU
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna 36 takımlı lig etabından katılan sarı-kırmızılı ekip, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, ardından sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederken, Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerek üç maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Bu serinin ardından RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'a 1-0, son olarak ise deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 7. hafta öncesinde 9 puanla 18. sırada yer aldı.
ATLETİCO MADRİD FORMDA GELİYOR
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Liverpool'a 3-2 mağlup olarak başladı. Ardından Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen İspanyol temsilcisi, Arsenal'e deplasmanda 4-0 kaybetti.
Diego Simeone'nin ekibi, daha sonra oynadığı üç maçta Union Saint-Gilloise'ı 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi 3-2 mağlup etti. Atletico Madrid, 7. hafta öncesinde 12 puanla 8. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara ve Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maçta görev alamıyor.
JAKOBS VE SANCHEZ SINIRDA
Galatasaray'da Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde, 8. haftada Manchester City ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
OSİMHEN 39 GÜN SONRA DÖNÜYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra Atletico Madrid maçıyla takıma dönüyor. Son olarak 13 Aralık 2025'te Antalyaspor maçında forma giyen Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev alamadı.
Nijerya'nın turnuvayı üçüncü tamamlamasının ardından Osimhen yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuştu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLERİNİN ÇOĞU OSİMHEN'DEN
Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golün 6'sı Victor Osimhen'den geldi. Diğer 2 golü Yunus Akgün kaydetti.
Osimhen, gol krallığı yarışında Erling Haaland ile ikinciliği paylaşırken, zirvede 9 golle Kylian Mbappe yer alıyor.
ICARDİ&NBSP;HAGİ'NİN REKORUNU HEDEFLİYOR
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla 71 gole ulaşan Icardi, Atletico Madrid karşısında 2 gol atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
ATLETICO MADRİD LİGDE 4. SIRADA
LaLiga'da 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Atletico Madrid, 41 puanla 4. sırada bulunuyor. Madrid ekibi, ligdeki son maçında Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.
OBLAK VE ALVAREZ İÇİN ÖZEL GÜN
Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak, halinde 100. Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkıyor.
Öte yandan Julian Alvarez, gol atması durumunda Atletico Madrid tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci futbolcu olacak. Arjantinli yıldız, 11 golle Saul Niguez'in hemen arkasında yer alıyor. Zirvede ise 39 golle Antoine Griezmann bulunuyor.