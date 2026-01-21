Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Atletico Madrid maçında Lucas Torreira gelişmesi yaşandı. Uruguaylı futbolcu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmada sakatlandı.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların yarı sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından kendini yere bırakan Torreira'ya ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcu, 88. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.
Lucas Torreira'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.