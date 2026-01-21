Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Yıldız futbolcu sakatlandı

Lucas Torreira (AA)

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların yarı sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından kendini yere bırakan Torreira'ya ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcu, 88. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Lucas Torreira'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.