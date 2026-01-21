Galatasaray'a Thiago Almada için şoke eden haber! Resmi açıklama geldi
Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi transfer gündemine dair açıklamalarda bulunarak Thiago Almada'nın sarı kırmızılı ekibe imza atmasının söz konusu olmadığını dile getirdi.
Giriş Tarihi:
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Thiago Almada'nın Atletico Madrid'deki geleceği merak konusuydu. İspanyol ekibi, tangocu yıldız hakkında açıklama yaptı.
Alemany, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Thiago Almada hakkında net konuştu. Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı yönündeki söylentileri yalanlayan deneyimli yönetici, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı"ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Thiago Almada'nın, Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.