Galatasaray Noa Lang için Napoli ile anlaştı! İmza çok yakın

Galatasaray'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Noa Lang'in sakatlanması sonrası soru işaretleri oluşmuştu. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli 'nin Kopenhag ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının son bölümünde sakatlanan Noa Lang ile ilgili İtalyan kulübünün sağlık ekibi, ilk izlenimlere göre önemli bir sakatlık tespit edemedi. Cimbom da bu gelişme üzere transfer sürecini sonlandırmak için somut adım atarak imza aşamasına geldi.

Noa Lang (AFP)



NAPOLI'NİN İSTEDİĞİ OLDU



26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan yönetimin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Napoli ile son görüşmeleri yaptı ve süreci hemen hemen tamamladı.

Buna göre Aslan'ın Lang'ı 30 milyon euroya karşılığında kadrosuna katma hakkı bulunacak.