Galatasaray'da Singo belirsizliği!



YENER İNCE'NİN AÇIKLAMASI



A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonunda yine canlı yayında açıklamalarda bulundu ve ilk yarıda Singo ile ilgili sözlerinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi. Tüzemen, "Yener İnce, Singo ile ilgili mesaj attı, "Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken." dedi." diye konuştu.

